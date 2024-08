Tamara Gorro planta a ‘Y ahora Sonsoles’ en pleno directo y aclara cuál es el verdadero motivo

Tamara Gorro se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de ‘Y ahora, Sonsoles’, donde está desde sus inicios en las tardes de Antena 3. Sin embargo, este viernes 16 de agosto, la influencer ha preocupado tanto a la audiencia del programa como a sus seguidores de las redes sociales, al abandonar el plató en pleno directo.

Tantos mensajes ha recibido preguntándola si se encontraba bien que ella misma se ha visto obligada a desvelar, a través de sus stories de Instagram, las razones de su marcha, por «un tema personal». «Se está comentando mi estado en el programa y el no haber podido terminarlo. Un tema personal me impidió continuar y por eso me tuve que ir», ha empezado explicando Tamara Gorro.

«Os pido disculpas a los que estáis detrás de la pantalla acompañándome y, por supuesto, a mi equipo», ha concluido la colaboradora, sin querer entrar en detalles sobre ese problema personal por el que tuvo que ausentarse de ‘Y ahora, Sonsoles’. De esta forma, ha tranquilizado a su querida ‘familia virtual’, como ella llama a todos sus seguidores que día a día siguen sus historias.

Los problemas de salud mental de Tamara Gorro

Cabe recordar que, desde hace bastantes meses, Tamara Gorro sufre problemas de salud mental que ella misma ha querido compartir en las redes para concienciar en torno a este asunto. La separación del exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos, unida a la muerte de su querido ‘yayo’ le han sumido en una profunda tristeza. Un duro bache del que, poco a poco, con ayuda de profesionales, va saliendo.

A pesar de su ruptura, Tamara y Ezequiel mantienen una excelente relación por el bien de su hijos, Shaila y Antonio. De hecho, los cuatro suelen hacer viajes juntos en los que se puede apreciar la gran sintonía entre la influencer y el deportista de la que muchos padres separados deberían tomar ejemplo.