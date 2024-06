Estupor e indignación con ‘Y ahora Sonsoles’ por lo hecho a Tamara Gorro con su abuelo fallecido

Los espectadores que han sintonizado este jueves ‘Y ahora Sonsoles‘ se han quedado perplejos ante lo que se ha podido contemplar con una de sus colaboradoras. Y es que el espacio de Sonsoles Ónega sorprendía a Tamara Gorro al ponerle un audio con la voz de su abuelo fallecido.

Fue el pasado mes de marzo cuando el abuelo de Tamara Gorro falleció dejando a su nieta desolada pues estaba muy unida a él. Ahora, la influencer y colaboradora ha podido volver a escuchar a su abuelo gracias a la inteligencia artificial.

Lo han hecho después de que ‘Y ahora Sonsoles’ se hiciera eco del testimonio de un padre que dice que habla con su hijo muerto. «Hoy vamos a vivir un momento intenso en directo, el diálogo entre dos personas que se han querido muchísimo», avanzaba Sonsoles.

Después era Tamara Gorro la que contaba que lo ha pasado mal y que no supera la muerte de su abuelo. Por ello, todavía no puede ver fotos suyas ni vídeos aunque si se pone su pijama. «No puedo ver fotos ni escucharlo y ahora la gente dirá pues que vas a hacer pero no lo sé, son fases», explicaba la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Tamara Gorro, rota en ‘Y ahora Sonsoles’ al recordar a su abuelo

«¿La voz de tu abuelo la tienes clavada en el alma?», le preguntaba Sonsoles. «Todas las noches. Pero no puedo escuchar ni ver sus vídeos. Aunque tengo un altar en mi casa, tengo su radio, su gorra, su foto, mi yayo, mi yaya, mi madre, mis hijos y el padre de mis hijos son todo en mi vida», reconocía Tamara entre lágrimas.

«¿Qué darías por volver a hablar con él?», le cuestionaba Sonsoles Ónega. «Uff, yo haría todo y me dirás pero te hace daño, pero haría todo», respondía ella. «¿Y si te digo que el yayo te está escuchando?», aseveraba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ justo antes de que se escuchara la voz del abuelo de Tamara Gorro. «Tamara, ¿cómo estás cariño? Ya me han dicho que me echas de menos», se escuchaba decir mientras Tamara no podía contener la emoción al oír la voz de su abuelo aunque fuera generada por IA. «Esto es muy real», reconocía la colaboradora.

Y al no haberlo escuchado bien, Tamara Gorro pedía que se lo volvieran a poner. Tras ello, le ponían otro audio en el que se le escuchaba decir que sabía que está cuidando de la yaya y que si se acuerda de él. «Es que no estoy preparada para perder a mi familia», volvía a decir la influencer sollozando. «La vida para mí no va a volver a tener color, es muy duro, para mí los abuelos son algo especial», añadía. «Queremos que lo recuerdes con una sonrisa», le pedía Sonsoles. «Es su voz, es él, soy consciente de que no es mi yayo y que esto lo ha hecho el equipo y yo no sabía nada», destacaba Tamara.

Lluvia de críticas a ‘Y ahora Sonsoles’ por lo hecho con Tamara Gorro

Tras ver lo que han hecho en ‘Y ahora Sonsoles’ con Tamara Gorro, las redes sociales se llenaban de críticas hacia el espacio de Antena 3 y a la propia influencer por haber jugado con las emociones. «No veo normal, lo que estan haciendo a Tamara Gorro, sabe que es mentira,pero la estan haciendo sufrir,no todo vale», exponía una espectadora.

#YAS13Jun De verdad es noticia que Tamara Gorro hable de su "yayo" fallecido?👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻 Entonces cuando se muera su padre (si tiene)qué drama va a montar? Por favor,los abuelos se mueren por ley de vida,por edad Esta payasa de qué va? — Marisa 🐾 (@Marisanorte) June 13, 2024

No veo normal,lo que estan haciendo a Tamara Gorro,sabe que es mentira,pero la estan haciendo sufrir,no todo vale — ludy ruiz garcia (@ludyruizgarcia) June 13, 2024

últimamente se está Extendiendo esta práctica innecesaria . ¿Por qué no dejar a los muertos descansar? — Moisés Saavedra (@MoissSaavedra17) June 13, 2024

Hija corta ya el royo todos perdimos un ser querido ya rozas el ridículo. — La vecina cotilla (@vecinitacotilla) June 13, 2024

Me parece penoso y aberrante que deis difusión a escenas más propias de un capítulo de Black Mirrow, mostrando a personas que están pasando un duro trance, creo que con el Hormiguero pasó algo parecido — Juanjo Santiago (@JNJ88) June 13, 2024

Que vergonzoso

Y esto es un programa de entretenimiento #Yas13Jun — la gran hermana (@lagranhermana2) June 13, 2024

Yo creo que tiene que haber unos límites morales para hacer esto. #YAS13Jun — ROC!PED!A (@Rocipedia) June 13, 2024

Se os va la pinza haciendo esto, este uso de la IA es precisamente el que habría que regular porque este tipo de cosas desmonta el proceso de duelo y puede destrozar de arriba a abajo a una persona, os habéis pasado 40 pueblos #YAS13Jun — AquiSeVeLaTele (@se_tele) June 13, 2024