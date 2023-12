Tamara Gorro la lía por cómo llama a Concha Velasco en una publicación tras su muerte

Tamara Gorro vuelve a estar en el centro de la polémica, muy a su pesar. Todo a raíz del fallecimiento de Concha Velasco, quien moría este sábado 2 de diciembre en un hospital madrileño a los 84 años de edad. Eran sus hijos, Paco y Manuel, los encargados de comunicar la noticia a los medios: «Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 02:00 en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibidos los Santos Sacramentos, a consecuencia de una complicación en su enfermedad».

Muchos han sido los famosos que, desde ese mismo momento, han lamentado la muerte de la actriz. Entre ellos se encuentra Tamara Gorro quien se ha llevado una oleada de críticas en redes sociales por su garrafal error al referirse a Concha Velasco. Y es que, la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’, escribía lo siguiente en sus historias de Instagram: «Eterna CHONCA VELASCO», junto a unas estrellitas y sobre un fondo negro.

Oleada de críticas a Tamara Gorro por su garrafal error

La influencer escribía tres palabras y se equivocaba en el nombre de la actriz. Un lapsus que los usuarios de X no han pasado por alto. Cuando ya habían pasado más de 9 horas de la publicación, decidía borrarlo y no añadía nada más. Como si nada hubiera pasado. Pero ya era demasiado tarde, y el error se había viralizado por las redes sociales.

«Chonca Velasco una de las cabezas del perro de enzo», escribía un usuario. Mientras que otra no daba crédito a lo que Tamara Gorro había escrito: «Es que de verdad… De donde no hay no se puede sacar». Mientras otros eran todavía más duros: «No se cansa de hacer el ridículo» o «Lo de Tamara Gorro es digno de estudio».

De verdad que lo de tamara gorro es digno de estudio https://t.co/vYJvyqCdsz — Yasir (@yaasiir5) December 3, 2023

Esto es fake o es real? De ella me lo espero todo — miki c mora (@mikcmora) December 3, 2023

No se cansa de hacer el ridículo🤣 — Alba (@albacastillo45) December 3, 2023

Tamara Gorro sirviendo one more time https://t.co/1fyX11DFN0 — José Luis Piqueras (@jl_piqueras) December 3, 2023