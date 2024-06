Paloma García-Pelayo impugna lo que Beatriz Cortázar llega a preguntar en ‘Y ahora Sonsoles’

Este miércoles a última hora de la mañana saltaba la bomba: Bertín Osborne enviaba un comunicado conjunto con Gabriela Guillén en el que pedía perdón por su actitud durante estos meses y avanzaba que va a reconocer al hijo de Gabriela como suyo y que se encargará de su manutención. Algo que ha sorprendido a todos. Por la tarde, Paloma García-Pelayo ha querido aclarar todos los detalles en ‘Y ahora Sonsoles’.

Pero además la colaboradora ha podido hablar en exclusiva con Bertín Osborne mientras que Beatriz Cortázar había hecho lo propio con Gabriela Guillén. Así, el espacio de Sonsoles Ónega conseguía hablar con los dos protagonistas del día.

«Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», asegura Bertín Osborne en el comunicado. ¿Pero cómo y cuándo han alcanzado un acuerdo? ¿Cuál es la relación que tienen ahora los dos? A todo ello ha respondido Paloma García-Pelayo en ‘Y ahora Sonsoles’.

«El jueves 30 de mayo adelantábamos en este programa que iban a alcanzar un acuerdo y que se iba a paralizar la demanda de paternidad. Yo no tenía duda de esa información, tres días después se empezaba a dudar de esa información. Yo llamé a Gabriela porque no entendía por qué negaba ese acuerdo. Y ella me dice que está muy cabreada porque no quería que esto se hiciese público y que no entendía porque Bertín me lo había contado y no hablaba con ella», explicaba la periodista en el espacio de Sonsoles Ónega.

«Ellos no hablan, no tienen ningún tipo de contacto. Todo se altera al hacerse público y las partes empiezan a ponerse nerviosas. Y fue al final este lunes cuando el acuerdo empieza a acercarse para que no hubiera ningún tipo de problema. Ayer ese acuerdo se formaliza en forma de comunicado», proseguía explicando Paloma García-Pelayo.

Después era Beatriz Cortázar la que tomaba la palabra para dar la versión de Gabriela Guillén. «Gabriela y Bertín a día de hoy no han hablado, tienen 0 comunicación y la demanda de paternidad no se ha retirado, sigue su curso», aclaraba la colaboradora avanzando que había sido ‘El Turronero’ el que había conseguido que las dos partes alcanzaran un acuerdo.

Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo, enfrentadas por Bertín Osborne

Por su parte, Paloma García-Pelayo explicaba que Bertín Osborne le había aclarado que una vez se ha alcanzado este acuerdo no tiene sentido seguir adelante con este asunto judicialmente hablando. «Bertín me insiste en algo importante, su intención y voluntad queda de forma pública y además me dice el niño no tiene que pagar por las decisiones de los padres», apostillaba la colaboradora.

«Él reconoce que se ha equivocado, es obvio que se ha equivocado porque se ha hecho una bola tremenda que se le ha atragantado a los dos y con un menor de por medio», añadía Paloma García-Pelayo después de haber hablado con Bertín.

«Este es el Bertín que yo empiezo a reconocer y que empieza a caer dentro de la sensatez y de la normalidad. Ahora la pregunta es, ¿qué cantos de sirena o a quién ha estado escuchando o qué ha pasado por la cabeza de Bertín para haber actuado como ha actuado todo este tiempo?«, cuestionaba Beatriz Cortázar.

Una pregunta que hacía que Paloma García-Pelayo le diera un corte a su compañera al responder que esa pregunta estaba fuera de lugar. «Esa pregunta ahora yo creo que no va a ningún lado. Yo creo que la pregunta ahora es el futuro de este bebé ya está», sentenciaba la colaboradora. «Bueno pero es que Gabriela ha dado a luz sola, ha estado cinco meses sola y estas cosas son para decir qué ha pasado», insistía Cortázar.