Pilar Vidal se pronuncia así ante las alarmas de despido en ‘Espejo Público’ por su alta traición

Pilar Vidal se convirtió en el blanco de todos sus compañeros de ‘Espejo Público’ este martes por su alta traición. El matinal de Antena 3 conectó con la periodista rápidamente para pedir explicaciones sobre la exclusiva que había publicado sobre la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra en el diario ‘ABC’. Tras este momento de tensión, la colaboradora regresó este miércoles a su puesto para zanjar todos los rumores sobre su futuro en el magacín tras el incidente.

Lorena García y el resto de colaboradores no dudaron en conectar en directo con la periodista tras conocer la última exclusiva que su compañera no les había cedido la exclusiva de la separación de Sebastián Yatra y Aitana, firmada por la colaboradora habitual de ‘Espejo Público’. Vidal no había querido pronunciarse sobre el asunto en el espacio de Antena 3 horas antes. «¿Por qué no nos lo contaste a nosotros?», le reprochaba la presentadora este pasado martes.

Pilar Vidal: «La gente decía que me habíais echado…»

Una vez Pilar Vidal se justificó, asegurando que no conoció la información con seguridad hasta altas horas de la noche, todo quedó en una anécdota y terminó enseñando su casa a sus compañeros en la videollamada. Sin embargo, el revuelo formado en el plató del magacín suscitó rumores de su posible salida del programa, y este miércoles le ha tocado aclarar la situación.

Pilar Vidal y Lorena García en ‘Espejo Público’

“Qué tal Pilar, cómo estás, qué colorida, qué guapa vienes, qué alegría traes siempre”, señalaba Lorena García nada más arrancar la sección ‘Más Espejo’, para recibirla en su puesto habitual. Con una sonrisa, la periodista del corazón no dudó en bromear sobre su último desencuentro. “Aunque muchos pensaban que me habíais despedido ayer, pues nada, que me vuelvan a ver”, señalaba con sorna la tertuliana.

La sustituta de Susanna Griso no tardó en quitarle hierro al asunto recordando a los espectadores el detallado «house tour» que Pilar Vidal hizo tras aclarar la situación. «La gente decía que me habíais echado en cara que no os lo hubiera contado aquí. He leído informaciones, y no me he ido«, insistía la colaboradora del matinal, algo preocupada por la impresión que ha dejado en los seguidores del programa el conflicto del martes.

«Luego nos lo explicaste, no somos rencorosos en este programa. Nos explicaste que habías hecho la gestión por la tarde, y fuera del horario de Espejo, y entendimos que no volverá a pasar, ¿verdad?«, señalaba García, en un intento de tranquilizar a su compañera. «Totalmente», sentenciaba Vidal para zanjar su breve explicación y avanzar con los temas de crónica social de la sección.