Maestro Joao pone sobre la mesa en ‘Y ahora Sonsoles’ la razón de la ruptura de Aitana y Yatra

Hace unas semanas, El Maestro Joao se incorporaba como colaborador de ‘YAS Verano’, la versión veraniega de ‘Y ahora, Sonsoles’, presentada por Pepa Romero. Y este martes 6 de agosto, se ha apuntado un tanto al desvelar en exclusiva los motivos de la segunda, y parece que definitiva, ruptura de Aitana y Sebastián Yatra.

Después de retomar su relación hace unos meses, los cantantes pusieron fin a su historia de amor hace apenas unos días. Según contó Pilar Vidal en ‘ABC’ al parecer habría sido el colombiano el que habría tomado la decisión de romper su relación con la española. Una información que ha ratificado El Maestro Joao en el programa vespertino de Antena 3.

«Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos», aseguró el adivino. A la pregunta de si Yatra había venido a Madrid para romper con Aitana, el colaborador respondió con un contundente «sí»: «Le dice ‘termino la relación’ y no le da absolutamente ningún motivo. Ella se queda destrozada».

Maestro Joao: «Yatra siempre ha tenido un pie fuera de la relación»

Pero El Maestro Joao va más allá e insinúa que podría haber una tercera persona, por parte de él: «El motivo me parece que venía de México, de Nueva York, de París y ahora mismo está en Madrid. Eso se lo digo a Aitana». Además, deja claro que la cantante fue la que más apostó por la relación: «Cuando vuelven hace dos meses, ella se ha entregado al 1000 por mil, pero él no. Siempre ha tenido un piesecito fuera de la relación. A él le gusta el salseo».

«Hay algo que no puedo contar, pero que lo hace más feo todavía. Me remito al caso de cuando ellos vuelven. El por qué vuelven, y viene por parte de él, pero no lo puedo contar porque lo he prometido», reconoció el vidente, asegurando que se trata de un asunto persona, y no profesional.