Netflix comunica el regreso de ‘Prison Break’ y pone fecha de estreno a la serie carcelaria

Netflix se está coronando como una de las plataformas que rescatan más series míticas de los pasados años. Si hablamos de su incorporación a su catálogo de ficciones como ‘Sexo en Nueva York‘ o ‘Perdidos‘, ahora tenemos que añadir una de las más vistas de la primera década de los 2000. Nos estamos refiriendo a ‘Prison Break’, la serie creada por Paul Scheuring, y que estuvo en antena entre 2005 y 2009, con audiencias millonarias. En España pudimos verla tanto en FOX como en La Sexta y se convirtió en una de las ficciones más icónicas del canal, liderando muchas veces su horario de emisión.

A mediados de la década pasada llegó una nueva temporada, la quinta, recuperando a los protagonistas principales, pero no tuvo el éxito esperado. Pese a ello, ‘Prison Break’ es una de esas series que se ha quedado en el imaginario colectivo, sobre todo gracias a su brutal primera temporada. Y también gracias a sus dos protagonistas principales, Wentworth Miller y Dominic Purcell, que interpretaron a los dos hermanos Michael y Lincoln. La mezcla de tensión carcelaria y thriller internacional de las últimas temporadas crearon una ficción perfecta para mantener el suspense continuamente.

Y ahora, además de estar disponible en Disney Plus, Netflix la suma a su contenido, y a partir del próximo 4 de septiembre, estará también disponible al completo en su catálogo. Una oportunidad perfecta para hacerse una buena maratón cuando acabe el verano. Porque nunca viene mal recordar estas series que tan felices nos hicieron hace unos años. Eso sí, son 90 episodios, así que a lo mejor, la maratón dará para varios días.

Así es ‘Prison Break’

Michael Scofield es un hombre desesperado en un situación desesperada. Su hermano Lincoln Burrows, condenado a la pena capital está a la espera de ser ejecutado. A pesar de todas las evidencias, Michael cree en su inocencia, por lo que decide robar un banco para dejarse atrapar y ser encarcelado en la misma prisión que su hermano. Su objetivo: escapar juntos.

¿Revival en un futuro cercano?

Hace unos años se confirmó que tendríamos un revival de la serie, con su creador Paul Scheuring como productor ejecutivo. Elgin James escribirá el guion y también será productor ejecutivo junto al propio Scheuring, Dawn Olmstead, Marty Adelstein y Neal Moritz. Aún no se han desvelado muchos detalles de este revival de ‘Prison Break’, sí que sabemos algo a ciencia cierta, y es que no estará ninguno de sus protagonistas. Ni Purcell ni Miller.

El primero de los dos actores lo confirmó en sus redes. «Hay una nueva versión de ‘Prison Break’ sin mí ni Wentworth en las primeras etapas de producción. Les deseo lo mejor. Ese capítulo se ha cerrado. Se acerca un nuevo capítulo, se está gestando una posibilidad nueva y real». Destacó su paso por la serie, y cómo le cambió por completo su vida. «‘Prison Break’ fue un regalo extraordinario para mí y mis seres más cercanos. Especialmente mi familia. Me sentí profundamente honrado por su éxito aquí y a nivel mundial. Un hecho aislado. Un hecho poco común. Tuve mucha suerte, eso nunca se me ha olvidado. Estoy en deuda. Gracias a todos, especialmente a los fans de todo el mundo por convertirlo en lo que fue. Un éxito que me cogió por sorpresa. El impacto que tuvo la serie en la gente siempre me fascinó».

Por su parte, Wentworth Miller, que se convirtió en una estrella internacional gracias a su interpretación de Michael Scofield, también quiso aclarar la razón por la que no estaría tampoco en el revival. Usó su Instagram para aclararlo, aunque actualmente ya no tiene cuenta, debido sobre todo al acoso sufrido en redes. «Estoy fuera de ‘Prison Break’ oficialmente. No es solo por el ruido en las redes sociales (aunque eso ha acentuado el problema). Simplemente no quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias ya han sido contadas. Entiendo que esto es algo decepcionante. Lo siento. Si estás cabreado y molesto porque te enamoraste de un hombre heterosexual ficticio interpretado por un gay real… Ese es tu problema».

También quiso dejar claro que no es que crea que todos los personajes gays deban ser interpretados por actores del colectivo. “¿Estoy diciendo que los actores homosexuales (hombres homosexuales, específicamente) solo deberían interpretar papeles homosexuales? No. Estoy hablando por mí mismo. En este punto de mi vida / carrera, es lo que siento interesante, inspirador, real. Dicho esto, ¿quiero ver más papeles gay interpretados por actores gay? Sí”.

El intérprete habló públicamente sobre su orientación sexual en 2013, y de hecho llegó a rechazar asistir a un festival en Rusia debido a la fuerte política anti-lgtbi del país. “Gracias por su amable invitación», respondió por carta a la organizadora del festival. «Como alguien que ha disfrutado de anteriores visitas a Rusia, me haría feliz poder decir que sí. Sin embargo, como hombre gay que soy, debo declinar la invitación”.