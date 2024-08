Marta Peñate da la puntilla a Sofía Suescun con la frase que le arrea tras su última entrevista

El pasado 29 de julio, Marta Peñate se convertía en la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’ frente a Alejandro Nieto. Tras acudir al debate final del programa y, posteriormente, visitar ‘¡De viernes!’, la canaria se ha tomado unos días de vacaciones junto a su familia.

Ya con las pilas cargadas, Marta Peñate intervino este lunes 12 de agosto en ‘Socialité Club’, el programa presentado por Antonio Santana de lunes a viernes en Divinity. Allí, hizo balance de su paso por Honduras y, de paso, aprovechó para responder a Sofía Suescun tras sus últimas declaraciones sobre ella.

La hija de Maite Galdeano acudió a ‘¡De viernes!’, donde habló de su relación con la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’, a la que tachó de «egoísta» y «envidiosa». Pese a esto, Sofía reconocía que «la amistad que vivimos en el primer concurso fue muy real, recuerdo esos momentos bonitos y si tengo que hacer clic y olvidar lo malo, soy capaz».

Marta Peñate «alucina» con las palabras de Sofía Suescun sobre ella

Tras ver estas palabras de Sofía Suescun, Marta Peñate ha dejado claro que «el público ha opinado y cuando me dieron el premio es porque la gente sabe que no he mentido en ningún momento. La gente ya ha juzgado y he ganado yo«. «Me he quedado alucinando con algunas palabras, qué desfachatez, pero he pasado página, es la menor de mis preocupaciones. Me interesaba entre cero y nada su entrevista», sentencia.

Además, la tercera clasificada de ‘All Stars’ también la tildaba de frívola ante la maternidad por una de sus apariciones televisivas hace un tiempo. Ante esto, la canaria también se ha mostrado contundente: «Yo no había empezado mi proceso de fertilidad, me pusieron una barriga de broma y yo no sabía que me iba a costar tanto ser madre. Han pasado como dos años, yo empecé el proceso en noviembre de ese año». Tras lo que ha asegurado que quiere «pasar página por su bienestar mental y que ella que diga lo que quiera».

Tras alzarse con la victoria en el reality, Marta Peñate está disfrutando de unos días de relax en un resort de cinco estrellas en Meloneras, Las Palmas de Gran Canaria, junto a sus padres, su hermana y sus sobrinos, por los que siente devoción. «Volver no ha sido tan raro como la última vez, al ser un mes ha sido menos costoso. Lo que pasa que al estar ahora con tanta gente junta que me quiere mi cuerpo se ha quedado extraño», ha bromeado.