Luis Zahera sentencia en estos firmes términos a José Coronado por cómo es trabajar con él

Los seguidores de ‘Entrevías’ no tendrán que esperar más para conocer el esperado desenlace de Tirso Abantos. La cuarta y última temporada de la ficción llegará a Telecinco el próximo lunes 2 de septiembre y el actor que da vida a Ezequiel se ha sentado en una entrevista con la web de la cadena. Entre los detalles de esta última entrega, Luis Zahera ha terminado confesando cómo es trabajar con José Coronado y cómo es él fuera de cámaras.

José Coronado ya advierte que en esta última parada del serial, «hay un antes y un después». Un punto de inflexión marcado por Irene, la sobrina de Tirso Abantos, protagonista de esta historia de suspense. Un giro de los acontecimientos que sumirá en la oscuridad al personaje de Coronado y que lo alejará de Ezequiel, el policía al que interpreta Zahera. Así lo ha explicado el gallego en su última entrevista para Telecinco.

Luis Zahera sobre José Luis Coronado: «Controla absolutamente todo»

«Se me enfrió la relación con Tirso. Tendré más con otros personajes nuevos que habrá en esta temporada», adelanta Luis Zahera, que lamenta haber dejado las horas de rodaje junto a su compañero atrás. Sin embargo, tuvo tiempo de pronunciarse sobre cómo es trabajar codo a codo con el actor. «Es cierto, él es el orden y yo soy el caos. Si venís a un rodaje lo podéis comprobar», comenzó comentando entre risas.

Luis Zahera para Telecinco

El que da vida a Ezequiel en la ficción no dudó en alabar la sabiduría y experiencia de José Coronado en el set de grabación. «Controla absolutamente todo, es un tipo que parece que nació en un plató. Yo no soy capaz, no digo lo que pone en el texto, le doy mis vueltas… y él es un rigorista», señala el gallego sobre sus principales diferencias con el madrileño. Y aunque el dúo ha dado buenos resultados durante cuatro temporadas, el actor tuvo sus dudas sobre si iban a poder congeniar.

«Al principio parecía que todo iba a salir mal. Pero no, porque como ya llevamos años, nos entendemos, nos queremos y él es un gran director. Es un tipo que siempre me comenta cosas, que me vienen muy bien. Lo echo de menos, ojalá tuviera más trama con él, pero debido a este abanico de tramas ya no coincido tanto con él», aseguró Luis Zahera.

Pero el protagonista de ‘Entrevías’ también quiso dedicar algunas palabras al resto del elenco. Sobre Michelle Calvó, el gallego fue más que claro sobre cómo ha sido coincidir con ella en estas dos temporadas. «Muy bien, muy bien. Muy dulce, es mi ahijada», señaló el actor sobre la canaria. «Tenemos una relación maravillosa que no sabría cómo definir, porque nos respetamos», aseguró también sobre su relación con Amanda, su fiel compañera en la serie.