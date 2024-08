Jorge Javier carga como nunca contra Ana Obregón con una grave acusación por su hija-nieta

Una semana más, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado su blog de ‘Lecturas‘ para dar su opinión sobre uno de los temas del momento, el posado de Ana Obregón con su nieta, Ana Sandra, para la revista ‘¡Hola!’. Una entrevista en exclusiva que ha dado mucho de qué hablar por volver a comercializar con la pequeña.

Y es que, tal y como recuerda Jorge Javier en su escrito, Ana Obregón «en su día encabezó la lucha para proteger los derechos de los menores en los medios de comunicación». Mientras que ahora «está permanentemente mostrando a su hija/nieta. Ana no aprende; desaprende. Y lo que es peor: sus actos repercuten en una persona indefensa», asegura, demoledor, el presentador de ‘El diario de Jorge’.

En su opinión, «las circunstancias tan especiales que han rodeado la llegada al mundo de la hija/nieta de Obregón deberían hacer extremar las medidas para preservar su anonimato». Sin embargo, considera que la actriz y presentadora, «es incapaz de vivir su vida sin compartirla de una manera grotesca. Saca a la niña porque ella sola posando en bañador hace años que no vende».

Jorge Javier: «Ana utiliza a la menor con fines laborales»

Pero Jorge Javier va mucho más allá, y señala que lo que Ana hace es «utilizar a una menor con fines laborales». «Esperemos que la señora García haya dado de alta a la niña en la Seguridad Social. Seria lo suyo y lo mínimo», bromea, antes de darla donde más le duele: «Parece haberse olvidado del sufrimiento que, según ella proclamaba a los cuatro vientos, padeció su hijo por el acoso de los paparazzi. Retuerce la memoria para satisfacer su compulsivo exhibicionismo», sentencia.

En su polémica entrevista en la revista ‘¡Hola!’, Ana Obregón reconocía que sus «hermanas me dicen que estoy un poco obsesionada. Pero tienen que entender, y lo entienden, que Anita es la que me está ayudando a pasar el duelo de mi hijo». Jorge Javier no es el único que ha criticado la exclusiva de la actriz, en ‘Espejo Público’ también se mostraron muy duros con ella.

Laura Fa aseguró que Ana «está criando a la niña en su duelo permanente que es super perjudicial para la niña». Mientras que Gema López fue más allá: «El problema es cuando tú a tu hija la conviertes en el vehículo para sanar tu vida, es una utilización de ese bebé para sanar otra vida que ya no está».