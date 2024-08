Horóscopo de hoy, martes 13 de agosto de 2024: Predicción para todos los signos zodiacales

Arrancamos el segundo martes del mes de agosto de 2024 y te avanzamos aquí cuál va a ser el devenir de tu signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy día 13 de agosto. ¿Quieres conocer qué van a deparar los astros a Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio?

Estamos influidos por el Cuarto Creciente de la Luna, que se ha alcanzado en el signo de Escorpio ayer lunes día 12, una nueva fase lunar que hace que nos sintamos llenos de energía y pasión. Hasta finales de agosto disfrutaremos de las Perseidas, una mágica lluvia de estrellas que esta semana alcanzan el pico de máxima actividad. Mira al cielo y pide un deseo, porque puede cumplirse pronto, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Descubre ya cómo va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este martes, 13 de agosto de 2024:

Horóscopo diario martes Acuario

Tú necesitas sentirte libre e independiente para hacer lo que quieres, sin dar explicaciones a nadie, pero ahora te conviene adaptarte a las circunstancias y sacar el mayor provecho de ellas. No te lo pongas difícil y deja que tu inteligencia marque los tiempos.

Horóscopo diario martes Escorpio

El Cuarto Creciente de la Luna tiene lugar en tu signo, el día 12, y te transmite la fortaleza y el ánimo que necesitas para poder solucionar esos asuntos pendientes que te daba miedo afrontar. Los cambios que necesita tu vida pueden llegar más pronto que tarde. Alguien a quien quieres te va a ofrecer su apoyo incondicional y será una gran ayuda para ti.

Horóscopo diario martes Aries

Algo no ha salido como esperabas y la paciencia no es lo tuyo, pero piensa que quizá no es el momento. Respira hondo y deja que fluyan las cosas… Te van a sorprender los resultados. Algunas tensiones en tu entorno te pueden complicar la vida, y vas a sentir la necesidad de estar solo, sin ataduras ni compromisos. No te embarques en nada que no veas muy claro.

Horóscopo diario martes Géminis

Puedes vivir situaciones que te desconcierten, pero evita discusiones que te sacan de quicio y te debilitan. Y ante todo, no pierdas de vista tus sueños porque el planeta Júpiter, el gran benefactor, transita por tu signo y nada es imposible para ti. Marte, también en tu signo, activa tu energía y tu fuerza de voluntad para que no te rindas pase lo que pase.

Horóscopo diario martes Tauro

Cambios inesperados vienen a tu vida. Al principio te pueden sorprender, pero van a ser muy positivos y te van a abrir posibilidades nuevas para ser más feliz. Los buenos aspectos de Venus te hacen muy atractivo y te ofrecen un momento fantástico para el amor. La Luna en Cuarto Creciente te hace imparable, y vas a estar dispuesto a luchar por algo que tienes en mente.

Horóscopo diario martes Virgo

Es posible que seas víctima de una situación que viene de lejos, pero vas a ponerle fin definitivamente. Aunque te cause dolor, te sentirás muy aliviado, y el planeta Venus en tu signo traerá nuevas ilusiones a tu vida. Intenta escuchar a tu corazón, a tu voz interior, y sigue sus dictados para recuperar la armonía. Tu mejor baza será la sinceridad; apuesta siempre por ella.

Horóscopo diario martes Cáncer

No permitas que te paralice el temor a no hacer bien las cosas y ten claro lo mucho que vales, que a veces pareces olvidarlo. Tendrás la oportunidad de conocer gente interesante que te ayude a ver la vida con optimismo, y el amor resurgirá con fuerza. Te aguardan días fabulosos en los que puedes recibir la recompensa a las muchas y buenas acciones que has hecho.

Horóscopo diario martes Piscis

El Cosmos te protege, así que no te preocupes si algo falla porque pronto vendrán nuevas oportunidades. Vas a vivir nuevas experiencias que te ayudarán a entender que tu felicidad no depende de otras personas, sino de tu capacidad para gestionar tus emociones.

Horóscopo diario martes Libra

La energía astral te conduce por el camino correcto para que consigas lo que tanto deseas desde hace tiempo. Si estás esperando el resultado de algo importante, la suerte está a tu lado y va a ser positivo. Aparta de tu vida miedos y dudas porque ahora te toca recoger todo lo bueno que has sembrado. Déjate llevar y sigue los impulsos de tu corazón.

Horóscopo diario martes Leo

Con el Sol en tu signo estás en una etapa maravillosa, y es el momento de volar alto y desprenderte de cualquier carga o impedimento que condicione tu vida. Vas a actuar con mucha energía y motivación porque tu intuición te dice que saldrás airoso de todo lo que emprendas. Tendrás la habilidad de estar siempre en el sitio adecuado y en el momento justo.

Horóscopo diario martes Sagitario

El Cuarto Creciente activa tu suerte y pueden presentarse situaciones inesperadas que te favorezcan mucho y que te sitúen donde siempre has querido estar. Es tu momento. Los éxitos que vas a cosechar compensarán con creces todos tus esfuerzos.

Horóscopo diario martes Capricornio

Tienes las ideas muy claras, y vas a coger el timón de tu vida, dirigiéndolo hacia donde tú quieres y no donde te obliguen los demás. La Luna te regala momentos mágicos y todo lo que inicies ahora tendrá el sello del éxito. Adelante.