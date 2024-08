‘Entrevías’ ficha a este histórico actor de ‘Pasión de gavilanes’ para su última temporada

Hace justo una semana que Telecinco arrancó la promoción de la cuarta y última temporada de ‘Entrevías’. La serie protagonizada por Jose Coronado y Luis Zahera llegará a su final con una última tanda de episodios que contarán con nuevas incorporaciones.

En el primer spot ofrecido por Telecinco para ir abriendo boca, además de avanzar grandes dosis de acción y misterio, se aviva las dudas sobre la gran pregunta que muchos espectadores se hicieron tras el impactante y consternador final de la tercera temporada: ¿Irene murió finalmente a manos del comisario Romero o no?

«¿Dónde has estado todo este tiempo desde que mataron a Irene?2, le pregunta Gladys a Tirso seis meses después de los acontecimientos, pues ‘Entrevías 4’ arranca con un salto temporal de seis meses. «Pero eso no es verdad», se oye decir a Coronado, sin dejarse claro si es un corte colocado en la promo arbitrariamente o la respuesta a que su nieta no está muerta como todos piensan.

Será el mayor enigma que dilucidará ‘Entrevías 4’, que, como decimos, nos traslada seis meses después de ese duro episodio a la familia Abantos. En consecuencia, Tirso se volverá a convertir en un hombre huraño que, superado por la perdida de su nieta, ni siquiera sale de casa.

Sin embargo, la misteriosa desaparición de su hijo Santi obliga a Tirso a ponerse de nuevo en marcha para encontrarle y solucionar los problemas de su familia. Mientras, Ezequiel y Camila, su nueva compañera de patrulla, descubren un cuerpo calcinado en un almacén, cuya identidad será una sorpresa. El terrible hallazgo supone el retorno de los habituales problemas de drogas y bandas callejeras en el barrio. Ahora, ‘Entrevías’ podría enfrentarse a un asesino que va a trastocar el barrio, la comisaría… y también a la familia Abantos.

Juan Pablo Shuk, de ‘Pasión de gavilanes’ a ‘Entrevías’

Cabe destacar que además de Camila, la nueva compañera de Ezequiel, en el tráiler de la cuarta temporada de ‘Entrevías’ se puede ver otro de los fichajes de los nuevos episodios. Y es que en este avance aparece el actor colombiano Juan Pablo Shuk.

Así, Juan Pablo Shuk sigue ligado a la televisión de nuestro país después de haber alcanzado la fama gracias a su papel de villano en ‘Pasión de gavilanes’. Tras la ficción de éxito que emitió Antena 3, el intérprete colombiano no ha parado de trabajar en España tras participar en series como ‘El barco’, ‘La que se avecina’, ‘Fariña’, ‘El ministerio del tiempo’, ‘The Mallorca Files’, ‘Gigantes’ o ‘Parot’.