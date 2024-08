En ‘TardeAR’ señalan el verdadero detonante de la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello

Ha sido una de las noticias de la semana en lo que a la crónica social se refiere. La inesperada ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello. Muchas son las dudas al respecto, y este miércoles 14 de agosto, en ‘TardeAR’, Marta López ha intentado aportar algo de luz a esta misteriosa separación.

Según ha podido saber la colaboradora, la pareja habría tenido una fuerte discusión justo después de que la Selección Española, de la que Morata es capitán, se alzara con la Eurocopa. Si bien Marta López asegura que las discusiones entre ellos eran habituales: «Sé exactamente que ellos tenían discusiones».

«Os llevo diciendo varios días que el trato que tenía ella con él últimamente, y no le voy a echar la culpa a ella porque él también sabemos que ha pasado una mala situación. Pero quizás el comportamiento de ella con él, él ya no estaba dispuesto a aguantar más», explica la colaboradora de Telecinco. Sin embargo, la discusión más fuerte tuvo lugar, según Marta, «justo después de la Eurocopa».

Marta López explica el motivo de la discusión que detonó la ruptura

Al parecer, habría sido el comportamiento del futbolista tras alzarse con la victoria lo que «detona» esta discusión. «Cuando gana España salen todos los compañeros y sí hay unas fotos de Álvaro Morata con los compañeros. En ningún momento con ninguna mujer, con ninguna infidelidad, con los compañeros de celebración. Y eso es lo que lo detona», explica Marta López en el programa vespertino de Telecinco.

Ante la sorpresa de sus compañeros, la colaboradora detalla lo que habría provocado el enfado de Alice Campello: «Él es un chico que no salía nunca. El carácter de ella, últimamente, estaba un poco insoportable. Quizás por la depresión postparto, quizás porque él tampoco estaba bien con las críticas en la Eurocopa…».

«La gente que ha convivido con ellos dicen que el carácter de ella no tiene nada que ver con lo que vemos en Instagram. Ha llegado un punto en el que Álvaro ya no se sentía cómodo y no le apetecía seguir», sentencia Marta López.