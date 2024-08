Todos se revuelven contra Marta López por su actitud en ‘TardeAR’: «Hace lo que le da la gana»

Marta López ha revolucionado este martes el plató de ‘TardeAR’ haciendo que tanto Beatriz Archidona como Omar Suárez se echaran encima de ella por la actitud que estaba teniendo y no parar de hablar sin dejar al resto poder articular palabra.

Y es que este martes, ‘TardeAR’ ha destapado la última prueba de que Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se estarían conociendo. La actriz ha subido a sus redes sociales un plato que le habría cocinado el jinete. En concreto unas papas con choco. La cuestión es que ese plato se lo habría enseñado la madre de María José Suárez a Escassi cuando era su yerno.

Una información que provocaba que Marta López estallara contra Álvaro Muñoz Escassi acusándole de estar filtrando y haciendo todo esto para hacer daño a su ex. «Lo peor es que sé que María José no ha dicho nada, entonces ¿quién ha dicho que ese plató se lo enseñó su ex suegra? ¿Para qué filtras esto Álvaro? Para hacer daño. Es el topo», soltaba a gritos la colaboradora.

«Perdoname», trataba de cortarla Omar Suárez para recordarle que la que había colgado la historia era Hiba Abouk y no Escassi. «Es que es así o Álvaro o Hiba», insistía Marta López. «O María José», le replicaba entonces Beatriz Archidona. «No, porque sé que María José no, entonces entre Álvaro e Hiba es Álvaro», defendía la colaboradora sin parar de gritar.

«Estás desatada«, le soltaba entonces Omar Suárez. «Pero Hiba es la que está jugando subiéndolo», aseveraba el colaborador. «Pero el que lo filtra es él, y ya está bien», se quejaba Marta López enfrentándose con su compañero. «Con las madres no se juega», soltaba la colaboradora. «¿Pero por qué tu suegra te haya enseñado una receta ya no la puedes hacer?», preguntaba por su parte Jorge Borrajo. «Que feo que lo digas para que lo digan en el programa», respondía ella.

Y entonces Beatriz Archidona la cortaba para decirle que eso eran conclusiones suyas. «En este programa hay un equipo de investigación espectacular y sacamos conclusiones de un vídeo que nos llamó la atención», sostenía la presentadora de ‘TardeAR’. «Lo único que quiere es seguir dando por saco a María José», volvía a repetir Marta. «A mí me choca que Hiba que es alguien que se quiere alejar del corazón juegue con esto», insistía por su lado Suárez.

El toque de atención de Beatriz Archidona a Marta López: «Estás desatada»

Lejos de quedarse ahí, Marta López no paraba de atacar a Álvaro Muñoz Escassi. «¿Pero tú qué tienes en contra de Álvaro?», le preguntaba Omar Suárez. «Ohhh, echa para atrás todos los programas. Porque me parece un jeta y que ha hecho las cosas fatal, punto», le contestaba ella. «Cómo estás hoy de alterada«, le soltaba entonces Marisa Martín Blázquez.

Por su parte, Omar Suárez hacía referencia a las indirectas a través de canciones que le estaban enviando a María José Suárez. «Qué pesado, dejarla en paz», espetaba entonces Marta López provocando el hastío de su compañero. «No me pongan a esta señora al lado que está todo el rato gritando«, pedía el colaborador haciendo que Beatriz Archidona pidiera que se cambiaran de asientos. «Es que le está dando la tarde«, apostillaba la presentadora.

Después Marisa Martín Blázquez se dirigía a su compañera pero ella no le hacía ni caso. «Ella va a lo suyo«, se escuchaba decir a la colaboradora. «Marta hoy está desatada», recalcaba Archidona. Y cuando la presentadora quería hablar la colaboradora le cortaba. «Marta hoy hace lo que le da la gana«, destacaba la periodista. «Ahora que en agosto puedo», reaccionaba ella.