En ‘TardeAR’ se echan encima de Paloma Barrientos por lo que manifiesta de Sofía y Maite Galdeano

Después de que el pasado martes Beatriz Archidona le diera un rapapolvo a Paloma Barrientos por lo que verbalizó sobre Sofía Suescun, este jueves la colaboradora ha vuelto a provocar un lío en el plató de ‘TardeAR’ y todos sus compañeros se le echaban encima.

Y es que tras escuchar un avance de la entrevista de Sofía en ‘De Viernes’, Paloma Barrientos ya cuestionaba a la ‘reina de los realitys’. «¿No hay nada bueno que Maite haya hecho por su hija?», preguntaba la colaboradora. «Es que este argumento de Paloma yo se lo he escuchado con Ángel Cristo y Bárbara Rey. ¿Bárbara no ha hecho cosas buenas con su hijo? Pues claro que lo habrán hecho pero cuando una persona llega un momento en el que uno pone todo en la balanza», le espetaba Miguel Ángel Nicolás.

Después se seguir escuchando titulares de Sofía Suescun, Omar Suárez dejaba claro que hasta ahora han normalizado una situación que no es normal hasta que ahora Sofía ha decidido poner punto y aparte. «Pero esta niña iría al colegio», trataba de decir Paloma Barrientos cuando todos la cortaban. «Quiero terminar», pedía ella. «Esta niña habrá ido al colegio, habrá tenido amigos y se la ve que está sufriendo pero me da la sensación de que ha tenido una vida más o menos, dentro de la rareza de esta familia, feliz», aseraba Paloma. «Bueno si han sido felices o no solo lo saben ellas», le corregía Beatriz Archidona.

«Me refiero que Sofía aparentemente tenía una vida equilibrada y digo yo que algún profesor se daría cuenta de si esta niña estaba sufriendo o no», insistía Paloma Barrientos. «Paloma muchas veces lo que pasa en casa ni los profesores ni los amigos ni el vecino de enfrente sabe lo que está pasando e incluso ni la familia», le contestaba por su parte Beatriz Archidona.

«Es que lo que no es normal es que una señora considere que la pareja de su hija o cualquier persona que se acerque a ella se la está robando», defendía Leticia Requejo. «Eso es porque lo dicen ellos», le replicaba Barrientos. «No, lo dice la propia Maite», le recordaban. «Estais dando validez a una pareja que en su momento también hizo sufrir a otras personas como a Gloria Camila. Aquí no hay ángeles ni diablos», les recriminaba Paloma.

Omar Suárez y Miguel Ángel Nicolás se enfrentan con Paloma Barrientos

Y cuando Leticia Requejo y el resto de colaboradores pedían que Maite Galdeano deje de poner cosas en redes, Paloma Barrientos volvía a señalar a Sofía. «¿Y la hija no?», preguntaba. «Es que decís que Maite necesita ayuda, ¿y su hija no la necesita?», sostenía la colaboradora. «Pues claro, las dos», le decían. «¿Y se está tratando?», cuestionaba la periodista.

«Aquí al final tragan todos. Es una madre que le ha hecho la vida imposible a la hija», proseguía diciendo Paloma Barrientos. Justo entonces, Miguel Ángel Nicolás le cortaba y se encaraba con ella por «simplificar la historia». «Es que simplificas mucho la historia como siempre», le decía el colaborador. «Déjame terminar, simplifico lo que se muestra a los espectadores que es una madre que no tiene relación con su otro hijo, una hija que tampoco la tiene», aseveraba Barrientos. «Pero Sofía si tiene relación con su hermano», le corregían. «Bueno ahora sí pero cuando eran pequeños no», matizaba Álex Álvarez.

Pero lejos de darse por vencida, Paloma Barrientos insistía en atacar a sus compañeros de ‘TardeAR’ porque según ella la culpable de todo solo era Maite. En ese sentido, Omar Suárez señalaba como según Maite es Kiko Jiménez quien está detrás de todo el guion de la entrevista de Sofía. «¿Y por qué no puede serlo?», espetaba la colaboradora. «¿Y por qué si lo tiene que ser? ¿Por qué menosprecias a Sofía?», le replicaba él. «No le das un voto de confianza, es una mujer que ha madurado y ha dicho hasta aquí y que quiere vivir su vida sin que nadie le coma la cabeza», añadía Omar.

«Mi trabajo es veo lo que veo, opino y pregunto. Y lo que quiero decir es que Kiko en sus relaciones anteriores tampoco han sido buenas. Y recuerdo que Gloria Camila tuvo que tener un tratamiento porque fue una relación tóxica», volvía a decir Paloma Barrientos tratando de echar por tierra a Kiko Jiménez y a Sofía. «Aquí ni son todos malísimos ni son todos buenísimos», añadía.