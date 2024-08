Dani Mateo comunica su salida de ‘Zapeando’ y La Sexta: «Os voy a echar de menos»

Es semana de despedidas. Y es que con la llegada del mes de agosto, los presentadores que seguían trabajando dejan sus puestos para tomarse al fin sus vacaciones de verano. Es lo que ha pasado con Joaquín Prat, Sandra Golpe, Ana Terradillos o Dani Mateo.

Así, el presentador de ‘Zapeando’ se ha despedido este viernes de la audiencia hasta su vuelta en septiembre. Ya al inicio de la entrega de este viernes, Dani Mateo celebraba que le quedaba poco para tomarse un descanso.

«Ay perdón, me habéis pillado pensando en mis vacaciones porque alguien se va hoy», soltaba Dani Mateo. «Mírale como sueña», le decía Maya Pixelskaya. «¿Que haré, que haré? Tantos días por delante, os voy a echar mucho de menos», apuntaba con sorna. «Te vas a aburrir», le espetaba Víctor Elías.

«Se me va a hacer largo el mes. Os digo una cosa, hoy mi cuerpo sabe que me voy de vacaciones porque estoy más tonto de lo que ya soy. Es que en cuanto he abierto el ojo ha sonado en mi cabeza y si cierro los ojos lo vuelvo a oír», añadía mientras sonaba «Baila morena» de Hector y Tito ft. Don Omar.

Después, Dani Mateo volvía a hacer referencia a sus vacaciones al conectar con Marina Valdés y María Lamela, las presentadoras de ‘Más vale tarde’. «¿Cómo estáis?», les preguntaba el presentador a sus compañeras. «Bien, estamos de viernes», le contestaba María Lamela.

«No tan bien como yo que me piro», añadía Dani. «Ahh, ¿es tu último día?», repreguntaba Lamela. «Tenía que llegar este momento, tenía que llegar», se lamentaba Marina Valdés. «Siempre se van los mejores», apostillaba Lamela. «La verdad es que estoy contento yo y más contento la gente», añadía Dani Mateo. «A ver que paso nos dan ahora desde ‘Zapeando’. Tengo miedo», reconocía por su parte María Lamela.

«Bueno nos vamos ya y sobre todo yo. Os vamos a dejar con ‘Más vale tarde’ pero dejarme un capricho personal. Alexa ‘Baila morena’ de Héctor y Tito. Adiós», conclía el presentador antes de despedirse.