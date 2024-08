Borjamina ve este guiño de ‘El diario de Jorge’ a ‘Reacción en cadena’ y no duda en responder

Este martes, ‘Reacción en cadena ‘ y los Mozos de Arousa se han colado en ‘El diario de Jorge’. Y es que una de las invitadas del espacio de Jorge Javier Vázquez llegaba al programa para hacerle una confesión a su hija. Y esta pensaba que era ella la que llevaba a su madre de público al concurso que presenta Ion Aramendi.

Así, Jorge Javier Vázquez recibía en el plató de ‘El diario de Jorge’ a Estrella, una mujer que quería que su hija confesara por qué tiene celos de su hermano. «Yoseny tiene celos de su hermanito porque cree que es el patito feo y que él es mi preferido», le relataba la invitada a Jorge Javier.

«Yo a ella la veo más independiente y es verdad que a él le cuido más porque tuvo problemillas al nacer pero para mí, mis dos hijos son iguales», aseveraba Estrella. «Por mucho que lo ocultéis las madres siempre teneis un favorito», le replicaba Jorge Javier. «¿Y tú eres el preferido de tu madre?», le cuestionaba ella. «No, es mi hermana mayor», respondía sin pudor el catalán. «Lo que nos molesta a los hijos es que no lo acepteis», añadía Jorge Javier. «Tu hija lo que note es que tu estuviste más encima de tu hijo y se siente un poco….», concluía el presentador.

Una invitada de ‘El diario de Jorge’ pensaba que iba a ‘Reacción en cadena’

Tras ello, Jorge Javier le preguntaba a Estrella a que creía su hija que venía a ‘El diario de Jorge’. «Ella creía que me traía engañada a mí a aplaudir a ‘Reacción en cadena’. Y yo le he dicho que yo quería ver a Jorge Javier Vázquez», explicaba la invitada. «Y me decía te lo encuentras por el pasillo», añadía.

«¿O sea que ella creía que venía a aplaudir a ‘Reacción en cadena’ no?«, repreguntaba Jorge Javier Vázquez. «Y yo diciendo que quiero ver a Jorge Javier Vázquez», insistía Estrella. «Bueno hay que ver a los dos, a Ion Aramendi y a Jorge Javier Vázquez», le replicaba el catalán. «No, yo te prefiero a ti», le contestaba Estrella. «Hombre, no a los dos, a los dos», recalcaba Jorge Javier. «No, a ti», concluía Estrella.

Tras ver este icónico momento, Borjamina, uno de los miembros de los Mozos de Arousa de ‘Reacción en cadena’ no se contenía al publicar un tuit con lo sucedido en ‘El diario de Jorge’.