Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes con Begoña al límite y Marta y Fina en peligro

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrir que no está embarazada, María le decía a Jaime que si él contaba algo él revelará a toda la familia que le es infiel a Marta con la doctora Borrell. Así, le decía que les escuchó hablando por teléfono y que sabía que ha dormido varias veces con Luz. María le dejaba claro que lucha por lo que es suyo y que no le puede dar lecciones pues están en igualdad de condiciones al engañar a sus parejas. Jaime le decía que no piensa caer en su chantaje pero María conseguía convencerle con sus amenazas.

Luis y Joaquín volvían a discutir después de que el perfumista se niegue a participar en la creación del balneario y no duda en reprocharle a su hermano que le haya complicado su trabajo al retrasar sus pedidos. Joaquín le dejaba claro que a partir de ahora dejará de hacerle favores.

Mateo quiere que Claudia participe en La Legión de María y que de catequesis a los niños de las familias más pobres. Los planes de Claudia pasaban por poner tierra de por medio, pero la dependienta da marcha atrás y aceptaba ayudar al joven párroco. Y aunque Carmen no quería permitir que Claudia la dejara sola en la tienda para tratar de alejar a su amiga de Mateo terminaba accediendo.

En casa de los De La Reina todos debatían sobre el incidente de María y cómo pudo caerse. Jesús no dudaba en decir que su cuñada estaba nerviosa después de haber visto a Andrés consolando a Begoña por la muerte de su madre y como ambos estuvieron a punto de besarse. Por su parte, Andrés reconocía que antes de la caída estaban discutiendo.

Jaime caía en las redes de María y aceptaba el chantaje a cambio de su silencio. Así, el doctor les anunciaba a Andrés que María se encuentra bien tras la caída pero que ha perdido el bebé que esperaba. Después, Jaime volvía a sufrir una crisis cuando aparece Marta, que no para de darle vueltas al ver que a su marido le sucede algo pero se lo oculta.

Tras ver que sus hijos vuelven a tener problemas entre ellos, Digna se interesaba por saber que les sucede. Y entonces Joaquín y Luis decidían contarle el proyecto que tenía Gervasio entre manos: la construcción de un balneario en la colonia. Joaquín volvía a repetir que si lo llevan a cabo dejarían de estar supeditados a los De La Reina y Luis le recriminaba que se ha obsesionado con algo que es imposible. Y Digna se quedaba sorprendida pues jamás le había dicho tal cosa.

María finge estar destrozada tras perder el bebé que esperaba. Y no duda en encararse con Andrés y culparle a él y a Begoña de haber acabado con la vida de su bebé y que ella también se quiere morir. Tras verla destrozada, Andrés le perjura que no se arrepiente de su matrimonio y que luchará por ella y que van a estar juntos hasta que la muerte les separe. Por su parte, Begoña acude a ver a Luz para pedirle más calmantes con los que aliviar su dolor pero la doctora se niega a recetarselos y le aconseja que deje de usar las pastillas.

Marta y Fina salen del recital de Luis Mariano en Madrid y cuando están paseando juntas por la capital se topan con Isabel. La secretaria deduce entonces que la dependienta le regaló las entradas a su jefa. Las dos se escudan en que son casi familia y la secretaria le dice que ha echado de menos ver a Jaime con ellas.

De noche, Begoña es incapaz de dormirse sin los calmantes y se encuentra con Andrés y no duda en desahogarse una vez más con él y le da el pésame por la pérdida de su bebé. Pero Andrés se muestra frío con ella y le deja claro que no puede seguir ayudándola ni estar cerca de ella y que cada uno tiene que seguir su camino. Mientras, Jesús contempla la escena de su mujer y su hermano desde la penumbra.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 116 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 6 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 116 de ‘Sueños de libertad’

Jesús no duda en echarle a Begoña las culpas de que María haya perdido a su bebé y además deja claro que Andrés está donde tiene que estar: junto a su esposa y no con ella. Para echarle más leña al fuego, Jesús le recuerda que el propio Andrés también la culpabiliza de lo sucedido. Por su parte, Begoña le recuerda que él no le puede dar lecciones después de haber matado a Clotilde y Valentín y haberlo tapado todo.

Después de que Isabel las pillara juntas, Fina teme que la secretaria de su novia las haya descubierto y todo salga a la luz con lo que ello conllevaría para las dos. Por su parte, Marta trata de tranquilizarla diciéndola que la secretaria solo puede pensar que son dos grandes amigas. Además aprovecha para regalarle un pañuelo que le había comprado y que Isabel había visto antes en el despacho de su jefa.

Claudia y Mateo regresan a la colonia después de haber impartido la catequesis entre los más desfavorecidos y le reconocen a don Agustín que tuvieron que dormir en la estación porque perdieron el tren. Tras ello, el cura consigue que el secretario de la diócesis le reproche a Mateo que haya dormido con una feligresa. Tras ello, Mateo descubre que don Agustín le ha tendido una trampa.

Jesús irrumpe en el despacho cuando Luis trataba de apoyar a su primo. Después es el propio Jesús el que le dice a su hermano que lamenta mucho lo que le ha pasado a María tras perder el bebé que esperaban y le deja claro que estará a su lado en estos momentos y le aconseja que se centre en ella y que sienta que él está al 100% de su lado aunque le deja claro que todo se pudo haber evitado.

Tasio comparte su euforia con Íñigo por haber logrado vender la segunda radio y el operario felicita a su compañero por su éxito negociando en tan poco tiempo. Tras ello, Tasio opta por entregarle un regalo a Damián para acercarse a él y después le reprocha que le regalara camisas usadas al sentirse un hijo de segunda. Y para demostrarle que es un buen empresario no duda en asociarse con Íñigo en la venta de electrodomésticos.

Digna da el paso y habla con Begoña y opta por preguntarle lo que pasó cuando la dispararon y le deja claro que no es casual que en su día Clotilde muriera de un disparo y que ahora ella haya tenido un accidente por otro disparo. Pero Begoña trata de quitarle todo de la cabeza diciéndole que todo fue un accidente. Todo mientras Damián les escucha desde lejos.

Después de que Luis se niegue a sacar adelante el proyecto del balneario, Gema no duda en aprovechar la ocasión para ofrecerse en apoyar a Joaquín para sacar adelante sus planes y el balneario que ideó Gervasio.

Begoña no duda en visitar a María y ella vuelve a culparla de haber perdido a su hijo y le deja claro que nunca le perdonará aunque para tratar de ponerla en su lugar le dice que Andrés siente lo mismo que ella y que ahora si siente que le tiene de su lado. Tras ello, Begoña aprovecha que se queda sola en el dispensario para robar tranquilizantes y se traga un puñado tras recordar todas las palabras de Andrés, Jesús y María.