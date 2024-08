Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del lunes con el gran cisma de Begoña y Andrés

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha cumplido 100 capítulos por todo lo alto en lo que a audiencias se refiere y también en cuanto a tramas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús confrontaba con Begoña harto de ver sus acercamientos con Andrés. Tras pillarla con un frasco de tranquilizantes no duda en tirárselos. Mientras Andrés hablaba con su amigo de Brasil y le pedía que investigue sobre la muerte de su primo Valentín y donde puede estar su cuerpo.

Después Andrés no aguantaba más y le decía a María que no entiende que malmeta y recurra a su hermano por sus celos con Begoña. Tras ello, no dudaba en decirle que quizás se equivocó al casarse con ella pero que ahora al estar embarazada tienen que estar juntos y ella le pega y le pedía que tienen que ser felices.

Fina y Marta volvían a disfrutar de una jornada en la capital después de que la dependienta le regalara a su amada unas entradas para ir a ver un concierto de Luis Mariano. Por su parte, Gema intentaba reconquistar a Joaquín pese a sus desprecios.

Don Agustín no dudaba en sembrar las dudas sobre Mateo en la diócesis cansado de ver que el jóven párroco le está quitando todo el protagonismo en la colonia. Paralelamente, Mateo le pedía a Claudia pasear por la tarde juntos y Carmen le aconsejaba que se aleje del cura.

En la mansión, Damián y Jesús volvían a discutir después de lo que pasó con Andrés. El hijo mayor le pedía a su padre que envíe a Andrés a Olite o a donde sea porque mientras siga allí les va a traer muchos problemas si llega a enterarse de todo lo que están ocultando. Después es Digna la que le mostraba a Damián sus dudas sobre lo violento que puede llegar a ser Jesús y que pudiera ser él el que disparó a Begoña.

Joaquín trataba de conseguir que Luis le ayude con los planes de sacar adelante el proyecto del balneario. El hermano mayor le pedía que ponga fin a su relación con los De La Reina y le deja claro que siempre va a estar supeditado a la orden de sus primos.

María se enfrentaba con Begoña tras pillarle junto a Andrés y le deja claro que la conoce perfectamente y que no le va a permitir que le provocara y que se alejara de Andrés. Tras la discusión, María decidía arrojarse por las escaleras. Al tratar de auxiliarla, Jaime descubría que no estaba embarazada y ella le pedía que diga que lo ha perdido a cambio de no contar a nadie que él tiene una relación con Luz.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 115 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el lunes 5 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 115 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrir que no está embarazada, María le dice a Jaime que si él cuenta algo él revelará a toda la familia que le es infiel a Marta con la doctora Borrell. Así, le dice que les escuchó hablando por teléfono y que sabe que ha dormido varias veces con Luz. María le deja claro que lucha por lo que es suyo y que no le puede dar lecciones pues están en igualdad de condiciones al engañar a sus parejas. Jaime le dice que no piensa caer en su chantaje pero María consigue convencerle con sus amenazas.

Luis y Joaquín vuelven a discutir después de que el perfumista se niegue a participar en la creación del balneario y no duda en reprocharle a su hermano que le haya complicado su trabajo al retrasar sus pedidos. Joaquín le deja claro que a partir de ahora dejará de hacerle favores.

Mateo quiere que Claudia participe en La Legión de María y que de catequesis a los niños de las familias más pobres. Los planes de Claudia pasaban por poner tierra de por medio, pero la dependienta da marcha atrás a sus planes y acepta ayudar al joven párroco. Y aunque Carmen no quería permitir que Claudia la dejara sola en la tienda para tratar de alejar a su amiga de Mateo termina accediendo.

En casa de los De La Reina todos debaten sobre el incidente de María y cómo pudo caerse. Jesús no duda en decir que su cuñada estaba nerviosa después de haber visto a Andrés consolando a Begoña por la muerte de su madre y como ambos estuvieron a punto de besarse. Por su parte, Andrés reconoce que antes de la caída estaban discutiendo.

Jaime cae en las redes de María y acepta el chantaje a cambio de su silencio. Así, el doctor les anuncia a Andrés que María se encuentra bien tras la caída pero que ha perdido el bebé que esperaba. Después, Jaime vuelve a sufrir una crisis cuando aparece Marta, que no para de darle vueltas al ver que a su marido le sucede algo pero se lo oculta.

En el almacén, Tasio consigue el dinero que necesitaba para introducirse en los negocios de Íñigo. El operario le entrega una caja con radios alemanas de contrabando a su compañero para revenderlos. Justo en ese instante, Carmen aparece y les pilla con las radios y confronta a Tasio y le dice que no encuentra la cartilla de ahorros para ingresar el salario. Después, Tasio consigue colarle una de las radios a Gaspar y también lo intenta con don Agustín.

Tras ver que sus hijos vuelven a tener problemas entre ellos, Digna se interesa por saber que les sucede. Y entonces Joaquín y Luis deciden contarle el proyecto que tenía Gervasio entre manos: la construcción de un balneario en la colonia. Joaquín vuelve a repetir que si lo llevan a cabo dejarían de estar supeditados a los De La Reina y Luis le recrimina que se ha obsesionado con algo que es imposible. Y Digna se queda sorprendida pues jamás le había dicho tal cosa.

Marta decide visitar a Luz en el dispensario para preocuparse por el estado de Jaime y no duda en decirle que le ve más delgado y que le nota raro. La De La Reina le pregunta a la doctora Borrell si ella no ha notado nada y Luz achaca todo al estrés del trabajo. Y las dos hablan de las relaciones clandestinas que tienen y lo difíciles que son. Tras ello, Luz opta por hablar con Jaime y le dice que ha llegado la hora de sincerarse con su mujer y contarle lo de su enfermedad.

María finge estar destrozada tras perder el bebé que esperaba. Y no duda en encararse con Andrés y culparle a él y a Begoña de haber acabado con la vida de su bebé y que ella también se quiere morir. Tras verla destrozada, Andrés le perjura que no se arrepiente de su matrimonio y que luchará por ella y que van a estar juntos hasta que la muerte les separe. Por su parte, Begoña acude a ver a Luz para pedirle más calmantes con los que aliviar su dolor pero la doctora se niega a recetarselos y le aconseja que deje de usar las pastillas.

Marta y Fina salen del recital de Luis Mariano en Madrid y cuando están paseando juntas por la capital se topan con Isabel. La secretaria deduce entonces que la dependienta le regaló las entradas a su jefa. Las dos se escudan en que son casi familia y la secretaria le dice que ha echado de menos ver a Jaime con ellas.

De noche, Begoña es incapaz de dormirse sin los calmantes y se encuentra con Andrés y no duda en desahogarse una vez más con él y le da el pésame por la pérdida de su bebé. Pero Andrés se muestra frío con ella y le deja claro que no puede seguir ayudándola ni estar cerca de ella y que cada uno tiene que seguir su camino. Mientras, Jesús contempla la escena de su mujer y su hermano desde la penumbra.