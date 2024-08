Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ con el engaño de Begoña y Marta contra las cuerdas

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo, María celebraba el éxito de la verbena y compartía con la familia como todo ha salido en los periódicos hablando maravillas de los De La Reina y Andrés le decía que está orgulloso de ella y Damián le daba la enhorabuena mientras Jesús pedía tener menos entusiasmo con la situación de Begoña.

Isabel se acercaba a Gema para disculparse con ella por haber estado tan detrás de ella para tratar de descubrir los secretos de Joaquín y los Merino. La doncella se apiadaba de ella y le proponía tener una comida juntas en la cantina para charlar de sus cosas.

Luis tiene dudas acerca de la veracidad de las acusaciones de Begoña a Jesús por el asesinato de Valentín y no dudaba en compartirlas con Digna mientras su madre cree que todo son desvaríos de Begoña pues tienen el acta de defunción de Valentín en Brasil. Después, Andrés le contaba a su tía que sigue tratando de encontrar el cuerpo de su primo en Brasil.

Claudia discutía con Joselito y le dejaba claro que no le va a perdonar jamás lo que ha hecho. Por su parte, al ver que todo este escándalo está corriendo como la pólvora por la colonia y podía afectar de lleno a la reputación de la fábrica tras ver que Claudia podría perder su trabajo, Mateo decidía interceder por ella ante Marta y proponía ser él quien pague todas las consecuencias para que ella pueda seguir trabajando en la tienda.

Después de no creerse lo que Isabel le contó sobre Marta y Fina, Jesús decidía hablar con su secretaria que le cuenta que vio a su hermana besándose con la dependienta en el pasillo. Y entonces Jesús decidía seguir investigando sobre este controvertido asunto. Para ello, no dudaba en presentarse en la tienda para hablar con Fina y trataba de utilizar esta información para chantajear a Jaime.

Tras su acercamiento en la verbena y después de su charla con Jaime, Luz y Luis volvían a tener un encuentro a solas y Luis le decía que iría con ella al fin del mundo y trataba de besarla pero ella se alejaba.

Jesús se reunía con Marta y pedía despedir a Fina por haberle tratado mal pero al ver que su hermana defiende a la dependienta, el de La Reina se enfrentaba con ella diciéndole que no está siendo profesional. Después, Marta le contaba a Fina que Jesús le está presionando con su despido.

Jesús no dudaba en chantajear a Jaime para que no haga públicos los resultados del examen que le ha hecho a Begoña y que contará a todos que está todo bien o él hará público que su hermana Marta tiene una relación con Fina y que él le fue infiel a Marta y el doctor le pedía que tenga compasión con su hermana que podría acabar en la cárcel.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 26 de al viernes 30 de agosto:

Capítulo 129 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 26 de agosto

Jaime recibe una llamada en la que le informan de los análisis que le hizo a Begoña y descubre que en el análisis toxicológico han aparecido muestras de un anestésico que produce efectos alucinógenos y neurotóxicos. Y justo entonces, Jesús aparecía en el dispensario para saber si su cuñado había pensado en su propuesta a lo que él le contesta que lo que le está haciendo es un chantaje. Y Jaime no duda en encararse con él por darle una droga a su mujer. Pero el doctor cae en el chantaje para evitar que Marta termine en la cárcel y cuando llega Luz asegura que los análisis de Begoña han salido bien.

Gema se presenta en la fábrica para entregarle un regalo a Isabel por su cumpleaños y le propone pasar una tarde por Toledo. La actitud de la secretaria descuadra a la mujer de Joaquín, que no duda en indagar en saber por qué de esa actitud.

Marta le deja claro a Jesús que no piensa despedir a Claudia porque ella niega que haya tenido un affaire con Mateo y que esté embarazada de él y que además el joven párroco ha anunciado su decisión de irse de la colonia para evitar más escándalos. Tras ello, Jesús no duda en dejar una amenaza a su hermana.

Después, Marta informa a Claudia de que no la va a despedir y que le tiene que agradecer a Mateo por ello. Así, la De La Reina le cuenta que el párroco ha decidido irse de la fábrica para evitar más comentarios y que la dependienta sea despedida. Por su parte, Mateo le deja claro a don Agustín que ha conseguido lo que quería y se irá de la colonia. Pero además le advierte para que deje tranquila a Claudia. Tras ello, el cura acude a despedirse de Claudia y los dos terminan llorando.

Joaquín se encuentra a su hermano Luis compungido en el laboratorio y le pregunta por si sabe algo de la hipoteca. Luis le pide a su hermano tener calma y no dar por hecho que todo va a salir mal. El perfumista muestra una actitud cortante con su hermano porque no para de darle vueltas a sus sentimientos hacia Luz porque quiere recuperarla.

Tasio le cuenta a Carmen que han detenido a Íñigo y que le han declararado inocente de todos los cargos. Pero el operario se muestra compungido porque lo que han encontrado es poco dinero y por tanto no va a poder recuperar todos sus ahorros. Tras ello, Carmen vuelve a encararse con él y le deja claro que no va a volver. Después, Ángela acude a ver a su nuera para pedirle que por favor le de una nueva oportunidad a su hijo.

Andrés acude al dispensario para saber algo de los resultados de Begoña y Luz le cuenta que no han encontrado nada raro. La doctora no para de pensar que su amiga ha tenido que heredar la enfermedad de su madre y Andrés le pide que no se rinda pero Luz considera que tienen que poner a Begoña en manos de un especialista y Andrés se niega a reconocer que su cuñada está enferma.

Jaime pilla a Marta con Fina y le dice que tienen que tener cuidado cuando están en público no se pueda malinterpretar todo. Y es entonces cuando Marta le cuenta a su marido que Fina ha tenido un desencuentro con su hermano Jesús y que le ha llegado a pedir que la despida pero que ella no piensa hacerlo.

Por su parte, Isabel no ha parado de investigar lo que se traen entre manos los Merino y le cuenta a Jesús que ha descubierto que han pedido una hipoteca por su casa descuadrando al De La Reina. Isabel le cuenta que Gema está siendo muy discreta con ella y que cree que todo esto no tiene que ver con deudas sino que oyó a Gema hablar de que iban a tener un futuro mejor.

Andrés no está dispuesto a que traten a Begoña por loca y no duda en preguntarle por lo que dijo en el hall acusando a Jesús de asesino y de haber matado a Clotilde y Valentín. Y ella le responde que cree que es verdad pero que no recuerda ni sabe si lo que dice es verdad o no. Tras verla así, Andrés le pide a Begoña que no caiga en las redes de su hermano y que no crea que tiene problemas mentales y le recuerda lo que sucedió cuando trató de huir y recibió un disparo y pasaron varios días juntos en la cabaña.

Jesús visita a Begoña en la alcoba para ver si se encuentra mejor y le pide que se tome la infusión que le ha hecho. Y cuando está a punto de tomársela, Begoña recuerda todo lo que le ha contado Andrés y como últimante Jesús no para de darle tés, cafés e infusiones y opta por tirarla haciéndole creer que se la ha tomado.

Capítulo 130 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 27 de agosto

Tras reconciliarse, Luz y Luis pasan la noche juntos y la doctora le reconoce que ha sido tonta por poner excusas para no estar con él cuando era lo que de verdad deseaba y él descubría una cicatriz que le hicieron a Luz cuando estuvo en la cárcel. De repente, cuando los dos se iban a despedir con un beso, Digna y Jaime llegaban al dispensario y les pillaban juntos.

Jesús vuelve a llevarle el desayuno a Begoña a la cama para seguir drogándola y ella le pedía poder dar un paseo pero Jesús se lo negaba porque cree que no está preparada para ello y aunque no le convencía aceptaba que Luz la pudiera visitar en la habitación.

Después, Begoña decidía guardar en un tarro el té que le había proporcionado Jesús para pedirle a Luz que lo examinara y ver si descubría algo extraño. Así, Begoña no duda en decirle a Luz que cree que su marido la está envenenando pero la doctora no termina de verlo porque en su analítica no había nada extraño.

Pero después, Luz nota un comportamiento extraño en Jaime con respecto a los análisis de su cuñada al pedirle tener su analítica. El doctor se muestra dolido con ella por desconfiar de él mientras trata de quitarle de la cabeza que hay algo raro para evitar que de con la verdad ante el chantaje que le hizo Jesús.

Damián le propone a Marta para dar el discurso de agradecimiento por un premio que ha recibido la empresa. Una elección que no le hace ninguna gracia a Jesús, que no duda en oponerse de nuevo a que sea ella la que reciba el premio y no él siendo el director de la fábrica. Pero el patriarca no da un brazo a torcer.

Después, a solas, Damián le afea a su primogénito sus quejas y le recuerda que ha hecho por él lo que no está en los escritos y que necesita una buena cura de humildad. Paralelamente, Isabel sigue investigando a los Merino y el proyecto que se traen entre manos y Jesús le dice que intente sonsacarle algo a Luis sabiendo que quizás es el eslabón más débil. Y tras ello, la secretaria opta por colarse en el laboratorio y escucha a los hermanos hablando de un maletín. Tras ello, Luis decide contarle el plan del balneario a Luz.

Claudia no duda en acusar a Don Agustín de haber montado el escándalo del embarazo para deshacerse de Mateo. Después de hablar con el cura y de encararse con él, no duda en hablar con Damián para que intercede y evite que Mateo tenga que huir como si fuera un criminal aunque el patrón le dice que él poco puede hacer.

Jesús descubre a Jaime hablando con Begoña preguntándole por su estado y le pide a su mujer que se marche a su habitación y justo aparecía María y le pedía que le acompañara a su alcoba. Tras ello, Jaime le dice que no va a ser responsable de la muerte de Begoña y le acusa de estar enfermo mientras Jesús le recuerda que de quien tiene que estar pendiente es de su esposa.

Y finalmente, cuando María acusa a Begoña de estar loca y que deben llevarla a un psiquiátrico, Jesús se pone violento con ella arrinconándola contra la pared amenazándola.

Capítulo 131 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 28 de agosto

Tras ver la actitud de su hijo con María, Damián le insiste a su hijo con que Begoña está heredando los problemas de su madre. Jesús le deja claro que no le va a ver ningún especialista y que si Begoña está así es porque él la está drogando y así la mantiene callada.

Gaspar recibe la visita sorpresa de Sonsoles, una mujer de la que estuvo plenamente enamorado y que le dejó abandonado. Ahora ella ha regresado con la intención de recuperarle. Al ver al tabernero ilusionado, Tasio y Carmen le aconsejan y le dicen que no permita que la chica lo engatuse.

María insiste a Andrés para que encierren a Begoña y Andrés no duda en decirle que está siendo muy cruel con ella provocando una nueva discusión en la pareja. Y María no duda en enfrentarse con Andrés recordándole que tiene muchos motivos para quererla fuera de la casa. Después, Andrés le deja claro a Begoña que él va a estar de su lado para cuidarla y que por favor luche y no se deje arrastrar por la apatía y que cuente con él.

Isabel le cuenta a Jesús que ha escuchado a los Merino hablando de unas tierras. Tras ello, el De La Reina le pide a su secretaria que siga investigando a sus primos para descubrir más sobre los secretos de los Merino. A cambio, Isabel exige tener más responsabilidades dentro de la empresa cuando Jesús le dice que le dará todo el dinero que quiera.

Marta logra que Fina la pueda acompañar a la gala de los premios en la capital. Las dos no dudan en dar rienda suelta a la pasión ignorando que Jesús les ha puesto un detective. Tras ver las fotografías de la De La Reina y la dependienta, Isabel le recomienda a su jefe que no destruya la vida de su hermana.

Damián opta por hablar con Mateo tal y como le pidió Claudia y le deja claro al párroco que está agradecido por su trabajo y se muestra dolido por no poder ayudarle y le aconseja que le cuente a sus padres el motivo por el que ha tenido que abandonar la colonia. Tras ello, Damián no duda en hablar con Don Agustín y le advierte con que si le sigue amenazando con la muerte de Gervasio tendrá que atenerse a las consecuencias.

Luz acude a ver a Begoña para enseñarle los resultados del análisis de la tisana que le había dado para descubrir si Jesús la estaba drogando. Y la doctora le explica que tenía razón y que su marido la estaba administrando psicóticos y tras ello, Begoña no duda en deducir que Jesús pueda haber amenazado a Jaime con algo. Tras ello, no duda en contarle a su amiga sus planes de seguir con la farsa hasta descubrir la forma más segura para poder fugarse sin que se repita lo que sucedió cuando Jesús la disparó cuando trataba de huir con Julia.

Capítulo 132 – Jueves 29 de agosto

Después de pedirle ayuda para poder fugarse, Luz le deja claro a Begoña que cuente con ella. Begoña le cuenta sus planes de huir hasta Londres viajando primero hacia Lisboa y llevándose a Julia. Pero la doctora le dice que necesita un aliado para que le ayude desde dentro y Begoña se niega a pedirle ayuda a Andrés porque él no podría fingir. Finalmente, Luz le pide a Begoña que deje a Julia porque si se lleva a la pequeña, Jesús hará todo lo posible por hundirla y que si quiere desaparecer debe hacerlo sola por duro que sea dejar a la pequeña.

Isabel se presenta en casa de los Merino para entregarle un pastel a Gema como recompensa de lo amable que está siendo con ella. Tras ver a la secretaria de su primo en casa, Joaquín sospecha que puede traerse algo entre manos y por ello no duda en pedirle a su esposa que se aleje de ella.

Damián recibe un anónimo y descubre las fotografías en las que aparecen Marta y Fina besándose. Tras ello, el patriarca pierde los nervios y se enfrenta con su hija. Por su parte, Marta se muestra dolida porque su padre la repudie por haberse enamorado. Después, Damián le prohíbe a Marta que sea ella quien represente a la empresa en los premios.

Después, Damián informa a Jesús y Andrés que su hermana ha renunciado a ser la representante de la familia en los premios. Y cuando se quedan solos, Damián no duda en acusar a su hijo Jesús de estar detrás de las dichosas fotogarfías en las que aparece Marta junto a Fina dejándole claro que no piensa premiar sus malas artes.

Andrés acude a ver a Luz al dispensario para contarle que no soporta ver a Begoña así y la doctora le dice que quizás la enfermedad de Begoña no es la misma que la de su madre y que lo único que necesita ella es tranquilidad y que los que están a su alrededor estén calmados.

Carmen sigue mostrándose dolida con Tasio y sin poderle perdonar y le deja claro que con él solo va a sufrir. Después, la pareja consigue aliarse para evitar que Gaspar vuelva con Sonsoles pues sospechan que la chica está buscando algo al tratar de volver ahora con el tabernero.

Julia no para de sentirse triste al ver a Begoña enferma por ello, Begoña no duda en pedirle a Digna que le jure que siempre cuidará de la pequeña. Justo, la niña aparece y al escucharlas siente que Begoña huirá de nuevo y no duda en suplicarle a su madre que no la abandone y le pide que le prometa que siempre estarán juntas.

Mateo está a punto de marcharse de la colonia cuando don Agustín sufre un accidente tras estar borracho. Entonces, el joven párroco decide posponer su marcha para poder encargarse él de la parroquia. Por su parte, Luz y Luis vuelven a pasar la noche juntos y poco a poco van consolidando su relación.

Capítulo 133 – Viernes 30 de agosto

Begoña insiste con huir junto a Julia y le deja claro a Luz que no va a dejar a la pequeña abandonada y que Jesús pueda pagar su frustración con la niña. Pero la doctora sigue insistiendo en disuadir a su amiga que huya con Julia porque puede ser muy peligroso. Además, Begoña rechaza el dinero que le presta Luz porque no quiere tener cómplices y meterles en problemas.

Gema queda con Isabel para decirle que no va a poder ir a Toledo con ella poniéndole excusas asegurando que tiene mucho trabajo. Pero Isabel no duda en decirle que no tiene que disimular pues sabe que no le cae bien a Joaquín y que ha sido él quién le ha prohibido salir con ella. Tras ello, Gema no duda en decirle que Joaquín no quiere saber nada de ella por ser la secretaria de Jesús. Es entonces cuando Isabel trata de convencer a Gema de que ella también está presionada por ella.

Damián está muy decepcionado al descubrir que su a hija le gustan las mujeres y que tiene una relación con Fina. Marta no duda en decirle a su padre que deje de ver las fotografías pues están hechas a traición y solo con el objetivo de hacerla daño. Pero el patriarca le dice a su hija que el daño es el que le está haciendo ella a él. Marta busca su aprobación pero se da de bruces al ver que su padre no va a aceptar su relación con Fina.

Tras ello, Marta le dice a Fina que no van a poder ir a la entrega de premios y le cuenta que su padre se ha enterado de su relación porque alguien les ha puesto un detective y tras ver las fotografías su padre le ha dicho que siente vergüenza de ella y que ahora su relación se ha ido al traste y no van a poder continuar con su amor.

Carmen y Tasio continúan con su plan para alejar a Sonsoles de Gaspar y no dudan en hacer creer a la mujer que Gaspar está con Pepa pues quieren hacer creer a Sonsoles que el tabernero no está soltero. Pero la mujer descubre la gran mentira y Gaspar no duda en pedirle una cita a su ex pareja.

Luz no duda en contarle a Jaime que fue a comer a casa de Luis y que tuvo que huir después de que Luis se encarara con su madre por tratar de indagar en el pasado de la doctora. Ahora, Luz se lamenta por no poder contar la verdad a la familia de Luis y hacerle mentir a todos. Justo entonces, el doctor hace una misteriosa llamada después de que su compañera le dijera que ha pensado en matricularse en la universidad.

María descubre a Begoña buscando los pasaportes en el despacho de Damián y Begoña opta por disimular fingiendo que está buscando un libro de recetas para poder hacer una tarta. Mientras María trata de hacerle recordar cosas del pasado para ponerla nerviosa y justo aparece Jesús encarándose con María pidiéndole que deje tranquila a su esposa.

Tras ese incidente, Jesús insiste con darle una infusión a su mujer, pero Begoña trata de zafarse de las intenciones de su marido para que tome el té para evitar estar drogada en su huida. Ante la insistencia de Jesús, Begoña tiene que beberse la infusión. Poco después, Begoña vuelve a sufrir alucinaciones asegurando que había salido al jardín con Julia. Tras verla así, Andrés se preocupa por ella y no duda en decirle que le va a ayudar.