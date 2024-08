Avance ‘Pecado original’, capítulo del viernes con el pacto entre Ender y Julia y un embarazo

‘Pecado original‘ estrena su quinto y último capítulo semanal este viernes, 9 de agosto de 2024. La serie turca afronta ya su recta final con sus últimos capítulos. Un episodio que se produce tras la muerte accidental de Engin por el plan de venganza de Julia que va a salir mal, y que va a desencadenar otro tsunami en las tramas de la ficción otomana.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, tras exigirle Dogan a Julia, en presencia de Yildiz, que ya no se verán nunca más y cortar su relación, a Yildiz no le convencen las palabras de su exmarido y duda en reconciliarse con Dogan. Yildiz no cree que Dogan haya sacado de su vida a Julia, a pesar de ser verdad y de querer retomar su matrimonio casándose con la madre de su hija.

Además, se descubría un insospechado vínculo entre Selim y Julia al salir a la luz su verdadero origen familiar: ambos son hermanos, hijos de la misma madre y distinto padre, y hacía tiempo que no se veían.

El hecho de que Dogan elimine por completo a Julia de su vida para ganarse de nuevo a Yildiz, hace que Julia planee una venganza. Julia cree que Dogan está vengándose de Selim porque alguien está manipulando las citas de los pacientes, divulgando sus datos y manipulando las máquinas del hospital. Pero esto es obra de Ender y Handan. Julia descubre que Handan está detrás de todo.

El devenir de los acontecimientos sellaba dos nuevas alianzas: por un lado, Ender y Julia se unen para lograr separar definitivamente a Yildiz y Dogan. Y por otro, después de su reencuentro, los hermanos Julia y Selim buscan cobrarse su venganza contra los Yildirim con un plan que sale mal.

Llevando a su hermano con ella, preparan un plan perfecto pero las cosas no salen como esperaban. Julia tiene un método para acabar con Handan, pero no sale como esperaba y Engin acaba muriendo accidentalmente por la picadura de un escorpión. Zeynep no se había divorciado aún de Engin, por lo que ahora es viuda y heredera de la mitad de sus bienes, ya que la otra mitad es de Handan. Sin embargo, Zeynep no quiere aceptar la herencia.

¿Qué va ocurrir en el siguiente nuevo episodio de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrece este viernes, 9 de agosto entre las 16:50 y las 18:00 horas, justo después del capítulo 119 de ‘Sueños de libertad’?:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes 9 de agosto

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, la muerte de Engin deja impactados a todos. Como el fallecimiento de Engin interrumpe el negocio de Ender, ella buscará un nuevo patrocinador. Ender ofrece un trato a Julia, cuyo objetivo final es separar a Yildiz y Dogan y conseguir que no estén juntos nunca, a cambio de recibir patrocinio para su marca. Ambas se unen y sellan el trato con un apretón de manos.

Ender y Julia en ‘Pecado original’

Por otra parte, como parte de un plan ideado por Julia, su hermano Selim le pide a Kumru quedar para hablar, y ambos retoman su relación en secreto. Selim, que le había dicho a Zeynep que quería tener una relación con la hermana de Yildiz, le confiesa ahora a Zeynep que está muy confuso y le pide tiempo para pensar y aclarar sus ideas.

Kumru está embarazada de Selim, pero él sigue sin confiar en ella, ya que cree que le estaba mintiendo con su embarazo, cuando ella solo quería darle una sorpresa. Además, Kumru va a visitar a Selim a su casa y va toparse con una explosiva sorpresa que cambiará el curso de su relación: descubre que Zeynep ha pasado allí la noche.

Con la misión final de evitar que Yildiz vuelva a retomar su relación con Dogan, la joven Yilmaz va a ser víctima de una jugarreta de Julia cuando se encuentre con Dogan y Julia teniendo una cita juntos en un restaurante y en actitud cariñosa. Una pillada ante la que Dogan intentará demostrar su inocencia.