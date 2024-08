Alfonso Arús se fija en un revelador detalle de la condena de Daniel Sancho y no deja dudas

Daniel Sancho cumplirá finalmente cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Así lo ha decidido el Fiscal Tailandés y así lo recogía ‘Aruseros’ este jueves, que abría su emisión con todos los detalles de la sentencia. Y Alfonso Arús no pudo evitar pronunciarse sobre la pena a la que el hijo de Rodolfo Sancho se enfrentará tras un año de batalla legal.

Tras descartar la pena de muerte por la colaboración del chef durante la investigación policial, el español queda sentenciado a pasar el resto de sus días en una cárcel del país. «Además, ha alegado que hubo premeditación y deberá indemnizar a la familia de Edwin con 119.000 dólares», adelantaba Rocío Cano en ‘Aruseros’ nada más arrancar la emisión.

‘Aruseros’ repasa la sentencia final del Caso Sancho

Aún así, los abogados de Daniel Sancho y su familia no pierden la esperanza tras la sentencia. «Esto no quiere decir que haya terminado. Ahora, la causa judicial sigue abierta, no acaba aquí. Todavía cabe la posibilidad de recurso, así que es evidente lo que va a pasar en los próximos meses», continuaba explicando Cano antes de que Alfonso Arús se pronunciase.

Alfonso Arús en ‘Aruseros’

«Es un proceso que podría alargarse entre 1 y 3 años más si finalmente llega al Supremo, efectivamente. Nos vamos a Tailandia. Luis, no han sido necesarias las tres horas de lectura, ha sido rápido», añadió el conductor del programa, recalcando lo que se podría extender el proceso judicial si el equipo legal de Sancho considera que es factible recurrir la sentencia. Justo entonces conectaban con un enviado especial del matinal en Tailandia.

Mientras el reportero explicaba los motivos por los que el condenado ha podido evitar «la pena capital» finalmente, Alfonso Arús sembraba la duda con una afilada pregunta. «Sin embargo, eso no tiene nada que ver con la filtración de ayer, interpreto. ¿O sí coincide con lo que sospechosamente se filtró un día antes?», preguntó algo escéptico el comunicador. Mientras tanto, Luis Garrido, enviado del programa, procedía a explicarse.

Alfonso Arus sobre la vuelta de Daniel Sancho a España: «Es realmente difícil»

«La premeditación ha quedado demostrada de esta manera. El tribunal de Koh Samui ha querido cerrar filas con la investigación de la policía y de la fiscalía. El reo tendrá que cumplir cadena perpetua, lo que le obligará a salir de esta cárcel de Koh Samui. Y, seguramente, ir a otro lugar en un plazo de 90 días o más», aclaraba el reportero. Fue entonces cuando el presentador recordó las palabras de Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho.

Y es que, el letrado llegó a contemplar la «libertad provisional» para el hijo de Rodolfo Sancho. «Desde luego, esto cambia radicalmente el panorama y también complica su posible vuelta a España. En el caso de una cadena perpetua, es realmente difícil», sentenció Alfonso Arús, que ve poco factible la transferencia del condenado a una cárcel española.

Mientras tanto, Luis Garrido suscribía las palabras del presentador asegurando que, al no existir tratado de extradición entre Tailandia y España para el traslado de presos, Daniel Sancho y su equipo legal tendrían que llegar a un acuerdo de unos 8 o 10 años. Para ello debería existir una «predisposición» entre ambos ministerios de Exterior, el español y el tailandés.