‘Vamos a ver’ desmonta las mentiras de Ana Herminia sobre su relación con Finito de Córdoba

El pasado viernes, Ana Herminia daba un giro radical a su historia con Finito de Córdoba. La pareja de Ángel Cristo sorprendía a todos en ‘De Viernes’ al asegurar que el torero había sido el gran amor de su vida y que se sintió ninguneada por él. Unas palabras que este martes han tratado de desmontar en ‘Vamos a ver’.

«Hice estupideces que no debía haber hecho hasta para ponerlo celoso. Yo estaba enamorada, perdida. Yo hasta que conozco a Ángel decía, ‘yo no me voy a poder casar nunca’ porque era el amor de mi vida. Era, no sé, enfermizo. Estuve en psicólogos y todo porque cuando logré tener una pareja estable sentía que le ponía los cuernos a Juan (Finito de Córdoba)», aseguró Ana Herminia.

«Mantuvimos relaciones hasta meses antes de casarse. En el 2001. Yo estoy con él hasta ese día en España, me regreso a Venezuela y no me atiende nunca más al teléfono. Me entero de la boda a los dos meses y por la televisión», añadió Ana Herminia.

Las palabras de Ana Herminia han creado un auténtico revuelo. Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ volvían a mostrarse muy críticos con la novia de Ángel Cristo por querer destruir la familia de Finito de Córdoba y Arantxa del Sol solo por ganar dinero y seguir en televisión.

Pero además, el espacio que presenta Joaquín Prat, ha querido analizar todas las declaraciones que ha ido realizando Ana Herminia sobre Finito de Córdoba desde que Arantxa del Sol y Ángel Cristo coincidieron en ‘Supervivientes 2024’ y se rumoreara con que Ana Herminia quería vender una historia de amor con el torero.

Giovanna González pone en entredicho las versiones de Ana Herminia

Ha sido Giovanna González la que hacía un repaso a todo lo que Ana Herminia ha ido diciendo sobre su relación con Finito estos meses. «Le ha protegido y para llegar a este punto ha dado muchas vueltas a sus versiones», recalcaba la redactora de ‘Vamos a ver’.

«Primera tapadera como bien dice, las fechas. Ella siempre ha mantenido que se conocieron en 1996», destacaba Giovanna dando paso a un vídeo en el que Ana Herminia hablaba de su amistad con Finito de Córdoba. «Ahora sabemos que no habría sido en esa fecha y que ha sido más tarde pero no lo cuentan para que no concida con la relación de Arantxa. Ellos se conocen en 1993 y sería en 1999 cuando inician su relación y por eso han mentido», destacaba la redactora de ‘Vamos a ver’.

«Siguiente versión. ¿Amigos o historia de amor?», se preguntaba Giovanna González. «Lo último que ha aclarado es que hubo algo más que una amistad que ha durado hasta unos meses antes de la boda de Arantxa y Finito de Córdoba», recordaba sobre lo que contó Ana Herminia en ‘De Viernes’. «Sin embargo estos meses de atrás ha querido insistir y recalcar por activa y por pasiva que solo se trataba de una amistad», sentenciaba Giovanna recordando como estos meses Ana Herminia no ha parado de decir que lo que había entre el torero y ella era solo una amistad.

Tras ello, Giovanna González era clara al decir que «analizando todas sus intervenciones podemos ver que cada vez que ha hablado ha estado jugando al despiste o sabiendo su verdad igual podemos afirmar que era enseñando la patita». «Cariño especial, justifica que Arantxa no existía, una lectura entre líneas que ahora cobra más fuerza aunque ya en su día nos extrañaba que se le diera tanta importancia a esta historia si solo era una amistad», concluía la redactora.

Justo después, Giovanna les preguntaba a Joaquín Prat y los colaboradores si creían que Ana Herminia seguirá explotando esta historia o esperará a que sea Finito de Córdoba o Arantxa del Sol la que muevan ficha. «Dudo que responda la otra parte y la cuestión es si lo que cuenta es verdad o no», respondía Prat. «Esta señora lo único que ha dejado claro es que en el pasado mintió y si mintió en el pasado lo puede estar haciendo ahora por lo que no tiene presunción de credibilidad. Y lo que está haciendo es de una crueldad extrema y si yo fuese Ángel Cristo tomaría nota de lo que le espera el día después de su ruptura porque la gente con las rupturas suele repetir los comportamientos», sentenciaba Lequio.