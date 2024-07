TVE calienta el desembarco de David Broncano en La 1 con esta promo y un potente eslogan

«Broncano, ahora para todos». Ese es el eslogan con el que TVE lleva anunciando la llegada del cómico a la cadena pública durante la retransmisión de los últimos partidos de la Eurocopa. Pero no ha sido hasta este domingo 14 de julio cuando ha lanzado el primer spot de su nuevo programa para el access prime time.

TVE ha decidido esperar hasta el final de la Eurocopa entre España e Inglaterra para emitir la primera promo del programa de David Broncano, que llegará en septiembre. Coincidiendo con la victoria de La Roja en Berlín, la cadena ha optado por un anuncio muy patriótico, acorde con el momento que estábamos viviendo.

En el vídeo, una voz en off dice lo siguiente: «Las y los españoles tienen derecho a una televisión que hable de lo que nos une, de lo que de verdad importa». Tras lo cual, el presentador aparece con un gran bombo anunciando «que me voy a La 1, después del Telediario». Y la promo acaba con el eslogan «Broncano, ahora para todos».

El nombre del nuevo programa de Broncano

Aunque en el spot no lo mencionan, El Televisero ha podido saber en exclusiva que el cómico ha registrado la marca ‘La Resiliencia’, que podría ser el título de su programa. Ya que cabe recordar que ni él ni su equipo podrán seguir utilizando el nombre de ‘La Resistencia’, ya que es una marca que pertenece a Movistar Plus+ y la cadena pública y la plataforma de pago no consiguieron llegar a un acuerdo para poder seguir explotándola.

Lo que sí es seguro es que el nuevo programa de Broncano se emitirá en La 1 de lunes a jueves en el access prime time, donde competirá con programas tan asentados como ‘El Hormiguero’ en Antena 3; ‘El Intermedio’ en LaSexta y ‘First Dates’ en Cuatro. Además de contra el nuevo formato de Carlos Latre en Telecinco, que ya hemos sabido que llevará por título ‘Babylon Show’.