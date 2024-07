Susanna Griso se atreve con esta predicción ante el España-Francia de la semifinal de Eurocopa

Hoy vuelve a ser la noche de los súper héroes de La Roja con la gran semifinal de la Eurocopa 2024. España se juega el pase a la final frente a Francia en un partido que se verá a través de La 1 de TVE a partir de las 21:00 horas. Susanna Griso ha debatido sobre ello en ‘Espejo Público’ y ha compartido su porra.

La presentadora ha invitado en el plató a Rocío Martínez, la periodista y presentadora de los deportes de ‘Antena 3 Noticias’. «Qué nervios, yo estoy nerviosa», ha comentado en primer lugar antes de dar algunas claves sobre lo que puede ocurrir en el partidazo de esta noche.

«¿Qué crees que va a pasar, qué pronosticas? Porque son dos estilos de juego muy distintos», le ha preguntado Susanna Griso. «Tenemos el estilo de la mejor selección que hemos visto en esta Eurocopa, que es España, y el estilo de una selección que es tremendamente sólida. Físicamente, Francia es mejor que nosotros, y marcar un gol a Francia es tremendamente difícil. De hecho, solo han recibido un gol en toda la Eurocopa y ha sido de penalti», ha valorado.

«Y yo no me fío de Mbappé. No está bien, está con la máscara y es tremendamente incómoda para él, en el partido ante Portugal pidió el cambio, cosa que es algo inaudito, pero yo no me fío. Mbappé no ha hecho un gran partido y espero que no sea hoy», ha añadido Rocío Martínez.

Finalmente, preguntada por Susanna Griso por su predicción definitiva, la especializada en deportes ha vaticinado lo siguiente: «Yo sintiéndolo mucho mi porra es 1-1 y nos vamos a los penaltis. El gol de España lo va a marcar Morata». A partir de ahí, no se ha querido mojar sobre cómo van a resultar esos lanzamientos desde los 11 metros.

Tras escucharla, la presentadora de ‘Espejo Público’ se ha mojado también y ha reseñado que la porra que ella maneja es un 3-0 a favor, lógicamente, de la selección española.