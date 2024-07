Susanna Griso habla en estos términos sobre Ana Rosa y ‘TardeAR’: «Es complicada»

Pese a que Antena 3 ya ha estrenado la versión veraniega de ‘Espejo Público’, Susanna Griso sigue por ahora al frente del magacín matinal de la cadena de Atresmedia. No obstante, antes de irse de vacaciones, la presentadora ha hecho balance de esta temporada en una entrevista para Informalia.

Y es que ha sido una buena temporada para ‘Espejo Público’. El espacio de Susanna Griso despide la temporada con gran crecimiento en audiencia y como referente de información y actualidad, especialmente en la franja de 08:55 a 11:00 horas, donde ha rozado el 14% de share y ha superado en 1,3 puntos a su principal competidor, ‘La Mirada Crítica’ de Ana Terradillos. Mientras, en su segundo tramo, de 11:00 a 13:25 horas, el magacín ha mejorado también medio punto y ha obtenido un 12,2% de cuota media.

Un ascenso que se ha producido después de que ‘Espejo Público’ se renovara esta temporada con el fichaje de Alberto Díaz, ex director de ‘Sálvame’ para la parte de ‘Más Espejo Público’, que ha incorporado tabién a otros colaboradores del programa de Telecinco como Gema López como copresentadora junto a Miquel Valls y otros rostros como Laura Fa o Alonso Caparrós.

Griso, encantada con las novedades de ‘Espejo Público’

Cuando le preguntan a Susanna Griso por cómo se encuentra, la presentadora no lo duda. «En un momento muy dulce en todos los aspectos. Si te dijera cuál es mi año más completo, posiblemente sería este. Está siendo una temporada buenísima. A nivel personal, familiar…. Y en el trabajo me estoy divirtiendo muchísimo. Eso tiene un meritazo porque pronto cumpliré 20 años al frente de Espejo Público y parece mentira que después de tanto tiempo siga encontrándole tantísimo atractivo a mi trabajo, a mi programa», asegura la presentadora.

Asimismo, deja claro que no le costó nada adaptarse a las novedades de ‘Espejo Público’. «Un poco la asignatura pendiente era la segunda parte del programa, donde nosotros hasta ahora hacíamos algo muy informativo. Y esta temporada hemos intentado darle un giro y apostar más por el entretenimiento. Y ahí puedo decirte que los datos nos avalan pero es que además yo me divierto mucho porque ahí me convierto un poco más en telespectadora y entro a jugar», reconoce Susanna Griso.

«La parte de corazón, al principio, a mí me parecía más agresiva de lo que yo solía hacer en corazón porque nosotros siempre hemos tenido contenidos también sociales, pero ellos son más cañeros. Y ahí yo estaba un poco a la expectativa. Pero ahora me río mucho porque en el fondo te das cuenta que todo es muy cómico y todo está muy teatralizado», prosigue diciendo Susanna Griso sobre la incorporación de ex-rostros y contenidos de ‘Sálvame’.

Susanna Griso se pronuncia sobre la ausencia de Ana Rosa en las mañanas

Cabe destacar que todo esto se ha producido además en la primera temporada en la que Susanna Griso no ha tenido enfrente a Ana Rosa Quintana después del salto de su rival a las tardes. «Lo que yo estoy disfrutando esta temporada no es la ausencia de Ana Rosa ni mucho menos. Yo creo que nosotros hemos dado un giro al formato que lo necesitaba y después de tantísimos años teníamos que hacer porque todos venimos de informativos», asevera al respecto Griso. «Nos faltaba dar ese giro, esa asignatura pendiente en cuanto al entretenimiento y eso a mí me lo aporta claramente la presencia de Alberto y de su equipo», añade.

Con respecto al salto de Ana Rosa a las tardes, Susanna Griso es clara. «Ana Rosa está, digamos, en una franja que efectivamente es complicada porque yo creo que ella posiblemente se sentía más cómoda hablando de política y lo puedo entender. Porque a mí, por ejemplo, ahora me quitas la política y lo echaría mucho de menos. Yo necesito hacer el tipo de contenidos que hago de nueve a once, son los que a mí realmente como periodista me entusiasman y me apasionan», recalca la presentadora.

Además, Ssuanna Griso confiesa algo que se desconocía. Y es que en el pasado tuvo conversaciones con Antena 3 para dar el salto a la tarde. «En el pasado lo hablamos porque la cadena siempre sabía que era un poco la asignatura pendiente. Pero ahora esa franja está perfectamente cubierta por Sonsoles que además creo que tenemos perfiles ciertamente parecidos porque ambas venimos del mundo informativo y vamos, la idea es que el formato de Sonsoles crezca», explica la catalana.

«Me siento plenamente feliz de que, además, haya un programa en abierto por la tarde porque a veces tenía un poco la sensación de que salvo informativos el único programa en directo era el mío. Y ahora el hecho de tener dos formatos pues hace que bueno, nos hablemos, conversemos, y tengamos mucho más de lo que aprovechar», sentencia.