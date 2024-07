Sofía Suescun denuncia un complot contra ella en ‘Supervivientes’ y amenaza con tomar medidas

Sofía Suescun no atraviesa su mejor momento en ‘Supervivientes All Stars’. La concursante está cada vez más cuestionada por sus compañeros, especialmente por Marta Peñate y Lola Mencía. Todo ha comenzado cuando Marta Peñate y Lola Mencía han propuesto organizar a los concursantes para realizar las tareas pertinentes. Unas medidas que han tomado las dos puesto que ambas han notado la poca actividad de algunas supervivientes como Sofía Suescun.

Al escuchar la propuesta y en La Palapa, Sofía Suescun les ha afeado meter unas tareas y no otras. «A la vista está. Tareas ahora al acabar el concurso y sin embargo la tarea de ir a por cangrejos no aparece en vuestra lista y le cogéis los cangrejos a Logan y el chaval no dice nada», ha comenzado diciendo mientras reclamaba: «Si hacemos tareas, las hacemos para todos. Cada uno quiere poner las que le interesan».

Tras una breve pausa publicitaria, el ambiente en La Palapa se ha ido caldeando. Visiblemente acorralada, Sofía Suescun ha comentado: «Están ahí mirando lo que haces mal. Lo hacen ellos mal y cuidado». «Estamos cansados. Abrir un coco, agota, cocinar agota, el fuego agota… Vamos a repartirlo», ha comentado Lola Mencía defendiendo su tesis de repartir las tareas.

Ante ello, Sofía Suescun ha vuelto a saltar: «¿Me estáis dejando de que no hago nada?». Como réplica, Lola Mencía le ha espetado: «Sigo sin ver abrirte un coco y dices que sabes hacerlo. Es casi peor saber hacerlo y no hacerlo». Un comentario que ha hecho explotar a Sofía Suescun: «No puedo con esta panda, alucinando». Visiblemente enfadado por el calificativo de Sofía Suescun, Alejandro Nieto ha saltado para gritar: «No soy una panda y tú eres una floja».

Marta Peñate, a la yugular de Sofía Suescun

Lejos de zanjar la disputa, las incesantes quejas de sus compañeros han provocado el estallido de Sofía Suescun: «No voy a consentir que vengas tú y unos cuantos más a decir que no haga nada en esta isla, ¿de qué vais? Yo estoy alucinando, ¿qué les pasa? Vamos a ver, no me calentéis, no me calentéis». Marta Peñate no se ha quedado callada y le ha espetado: «Caliéntate para abrir un coco y para cocinar que no has abierto un coco ni has cocinado en todo este tiempo, ni te has levantado a mirar el fuego caradura».

En ese momento, Sandra Barneda ha iniciado una ronda por algunos de sus compañeros que han valorado la actitud de Sofía Suescun. Uno de los más críticos ha sido Alejandro Nieto: «No he visto a Sofía ayudarme en la vida… Ninguno se levanta a abrir el coco, jamás». «A ver si voy a empezar a no hacer nada de verdad», le ha espetado ella al tiempo que ha añadido: «¿De qué vas? Envidioso. ¡Qué vergüenza!».

Que asco dan las hienas poniéndose de acuerdo para dejar mal a Sofía en directo 🙄



Miedo a que vuelva a ganar?#ConexiónHondurasAllStars3



pic.twitter.com/HZXpVbc0Nw — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) July 16, 2024

«Yo me quedo con los detalles despreciativos. En el momento que yo me encargo del fuego, hablo con Logan. Nunca se ha apagado el fuego. Jamás he visto a nadie ayudarme con el fuego y sin embargo cuando lo hace cualquiera de la chupipandi están ahí a ver si no se les apaga. Me da la sensación de que están deseando que se apague el fuego cuando me dedico yo a cuidar el fuego», ha proseguido diciendo Sofía Suescun.

Una declaración que Lola Mencía ha aprovechado para afearle que diga que no haya recibido ayuda: «Estás despreciando la ayuda. Estás diciendo que tú sola haces la labor del fuego cuando encima Logan te ayuda». «Eso no lo he dicho», ha reiterado Sofía Suescun defendiendo su papel junto a Logan. Una versión que el mismo Logan Sampedro ha refrendado.

Sofía Suescun denuncia un complot contra ella

El ambiente en La Palapa ha seguido crispándose hasta tal punto que Sofía Suescun ha estallado y denunciado un complot contra ella: «¿Qué os pasa? Estáis con la lupa, ¿qué les pasa?». Poco después, la joven ha estallado contra Alejandro Nieto por haber despreciado el tamaño de los pescados que consigue pescar. «Hay detalles muy feos… Alejandro de repente que si pescados pequeños… Despreciando los pescados que te has comido gracias a mí. Si se ríen tanto igual nos empezamos a reír todos, pero bien».

Así pues, Sofía Suescun ha marcado una línea roja que marcará un antes y un después en la convivencia. «De todas formas, paso de todos estos. Me quedo con los fieles que he empezado el concurso con ellos, que me hacen reírme, sentirme feliz y plena en este concurso que son Logan y Bosco. Del resto no quiero saber nada viendo lo visto y sabiendo como piensan de mí», ha declarado. De igual manera, no ha tardado en lanzarles un duro recado: «En vez de tirarme tanto las tareas en cara. Si un día venís que no cocino, decidme con amor y con cariño, de alguna u otra manera, pero no un complot».

Sofía: estoy feliz y PLENA con los fieles, con Logan y Bosco, el resto ya me dan exactamente igual



Sofía sabe que va a morir pero lo hará matando, y me encanta #ConexiónHondurasAllStars4 pic.twitter.com/VOPW27NNNO — Dani (@danistrxnd) July 16, 2024

Unas quejas que han tenido réplica por parte de Marta Peñate: «Yo no soy tu madre ni tengo que decirte que tienes que abrir un coco. Cuando te tumbas por las tardes dos o tres horas no te tengo que decir lo que tienes que hacer. Dejemos ya el victimismo. No me mires con cara de desprecio ni de asco… Ten cuidado cuando hablas del odio que destilan los demás porque tú destilas mucho».