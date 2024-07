Rosa Benito toma partido y proclama quién debe ser expulsada de ‘Supervivientes All Stars’

Rosa Benito, colaboradora de ‘De Viernes‘ para la sección dedicada a ‘Supervivientes’, compartió cuál es su concursante predilecta para ganar esta edición ‘All Stars’ y cuál le genera antipatía.

María Jesús Ruiz fue la primera en opinar duramente contra Sofía Suescun: «Ha venido con una estrategia de estudiarse la vida de todos los compañeros para atacarles a la primera de cambio. La que ha sido desleal con el concurso ha sido ella. Después de acusar a Olga Moreno de victimizarse, ahora ella es la que se desplaza. ¿Eso qué es? Eso en mi pueblo es victimizarse. Sofía a la calle», clamó.

Algo que apoyó Rosa Benito que, en su caso, criticó que Sofía basara el inicio de ‘Supervivientes All Stars’ en atacar a Olga Moreno por temas ajenos al reality. «Lo que yo he visto es que desde el primero momento ella iba a atacar a Olga Moreno y por qué, pues porque ella iba con una lección desde fuera. Y eso cuando vas a un concurso no lo puedes hacer, tienes que ir a disfrutar del concurso», sentenció.

Por su parte, José Antonio León se salió del guion y le contradijo destacando que Sofía Suescun «es una superviviente imprescindible en este reality». «¿Pero tú qué ‘Supervivientes’ ha visto?», encaró Rosa Benito al colaborador por ese ensalzamiento de la figura de Sofía Suescun sobre el que ella no estaba para nada de acuerdo.

En paralelo, Rosa Benito fue protagonista junto a María Jesús Ruiz y Olga Moreno de un vídeo grabado en los pasillos de Mediaset en el que pedían el voto para salvar a Marta Peñate de la dura nominación de esta semana y en el que también clamaban por la expulsión de Sofía Suescun «por prepotente, por soberbia y por mala compañera». La campaña contra esta última no puede estar siendo más salvaje.