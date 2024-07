Rocío Flores rompe su promesa con este llamamiento por Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’

Rocío Flores y Olga Moreno eran uña y carne hasta tal punto que la joven siempre dijo de ella que era como segunda madre. Sin embargo, de la noche a la mañana su estrecha relación saltó por los aires a partir de que la exmujer de Antonio David Flores comenzara una relación con Agustín Etienne, representante tanto de ella como de Rocío.

Desde entonces han permanecido distanciadas y ni siquiera se siguen en las redes sociales. Por eso muchos daban por hecho que la influencer no se iba a pronunciar sobre el paso de Olga Moreno por ‘Supervivientes All Stars’. Y no lo estaba haciendo hasta que, un comentario de un seguidor criticando que no la defendiera hizo que Rocío Flores rompiera su silencio.

«Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso, en ‘Supervivientes’, al 100%. De hecho, creo que a nivel personal tiene muchísimo mérito que una persona que, viviendo el duelo que ella está viviendo (por la reciente muerte de su madre), que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, que ella haya tomado la decisión de ir», reconoció la hija de Rocío Carrasco en sus stories de Instagram.

Rocío Flores vuelve a pedir el voto para salvar a Olga Moreno esta noche

Tras este comentario, Rocío Flores dejó claro que no volvería a pronunciarse sobre el concurso de Olga Moreno para no generar más polémica y, quizá, no perjudicarla. Sin embargo, ha roto su promesa, ya que, la exmujer de su padre y madre de su hermana pequeña vuelve a estar nominada, por lo que ha vuelto a pedir el voto para que sus seguidores la salven.

«Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todo el mundo que votó para poder salvar a Olga. Me pareció muy heavy porque estaba nominada con Adara y ella es una concursante muy top, y los porcentajes estaban muy igualados, así que eso es buena señal. Sé que dije que no me iba a pronunciar sobre nada, pero al estar nominada otra vez, voy a seguir pidiendo el voto para que la podamos salvar. Ojalá sea así y la podamos salvar esta semana también», ha sentenciado Rocío Flores a través de sus stories de Instagram.