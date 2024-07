Por qué TVE hace desaparecer ‘La Promesa’ de su programación y cuándo regresa la serie

TVE cancela el episodio de ‘La Promesa’ de este viernes para emitir un programa previo al partido de cuartos entre España y Alemania de la Eurocopa 2024. La cadena pública ha tomado esta determinación que afecta de lleno al ritmo de emisión de la ficción.

La serie producida por Bambú reduce así el número de entregas esta semana pese a avanzar inicialmente que se iban a ofrecer los cinco capítulos correspondientes. Sin embargo, se ha decidido que es pertinente suspender la entrega de hoy, 5 de julio.

Una mala noticia para los fans de ‘La Promesa’ cuya explicación está asociada a la retransmisión del partidazo entre España y Alemania de los cuartos de final de la Eurocopa 2024, que se celebrará a partir de las 18:00 horas en La 1 de TVE.

Un formidable y decisivo evento deportivo que centrará toda la atención de los telespectadores. De modo que, para un encuentro de ese calibre, se llevará a cabo un programa previo al partido más extenso de lo habitual como así se indica en la programación oficial.

Una alteración de parrilla que provocará, en consecuencia, que ‘La Promesa’ quede fuera automáticamente. Con todo, este viernes La 1 ofrecerá únicamente medio episodio de ‘La Moderna’ de 16:30 a 17:00 horas y, justo a continuación, arrancará ese previo del partido entre la selección española y la alemana en la que nos jugaremos el pase a la semifinal del torneo. Para ver el capítulo 392 del serial habrá que esperar al lunes 8 si no hay cambios.

Avance del capítulo 392 de ‘La Promesa’ del lunes 8 de julio

Por fin Martina puede hablar con el médico del sanatorio, pero este no cree su versión del descomunal incidente con Juana. No obstante, en uno de sus peores momentos, la muchacha recibe una carta que le devuelve la esperanza. ¿De quién procederá? ¿De Curro?

Petra, indignada, descubre que Jana y María Fernández no están donde le ha dicho Rómulo tras hacer sus averiguaciones, pero el mayordomo la pone en su sitio para que no siga indagando ni metiendo las narices donde no le incumbe.

Sin embargo, el ama de llaves no es capaz de mantenerse al margen cuando, con afán de malmeter, le cuenta a Santos que vio a Lope y Vera besándose. Este empezará a vigilarlos. Mientras, Rómulo obligará a Virtudes a hacer una revelación que dejará a su madre sin palabras y que tiene que ver con su viaje a Luján. ¿De qué se tratará?