Marta Riesco no perdona a Jorge Javier Vázquez y relata el enorme daño que le hizo

Marta Riesco enterró definitivamente el hacha de guerra con sus antiguos enemigos de Telecinco al unirse a ‘Ni que fuéramos’. Contra todo pronóstico, la reportera se ha ganado un lugar entre el elenco original de ‘Sálvame’, pero hay alguien con quien no está dispuesta a empezar de cero. En su visita al podcast ‘Querido Hater’, la periodista desveló que aún sigue muy dolida con Jorge Javier Vázquez y no está dispuesta a perdonarlo.

Aunque ahora comparte bromas con Víctor Sandoval y sorprende cada tarde como la reportera más intrépida de Quickie, no siempre fue así. Los últimos años de Riesco en Mediaset estuvieron marcados por su ojeriza contra el programa de Belén Esteban y compañía por las declaraciones de Rocío Carrasco sobre el que entonces era su pareja, Antonio David Flores. Una guerra que terminó con su despido de la cadena y una profunda enemistad.

Marta Riesco sobre Jorge Javier: «Se pasó muchísimo conmigo»

Sin embargo, Marta Riesco ha hecho borrón y cuenta nueva con sus compañeros de ‘Ni que fuéramos’, pero no está dispuesta a hacerlo con Jorge Javier Vázquez. «Se pasó muchísimo conmigo y me hizo muchísimo daño. El peor momento de televisión mío fue el monólogo de Jorge Javier insultándome durante 45 minutos», explicó la antigua compañera de Ana Rosa Quintana en el espacio de Malbert.

Marta Riesco y Malbert en ‘Querido Hater’

«Imagínate. A una mujer en la época del feminismo diciéndole: ‘A ese con el que te acuestas. O ella, o yo. Mediaset, ella, o yo», continuó recordando la reportera, muy crítica con el señalamiento que recibió durante esa época. Aún así, el presentador del podcast le animó a intentar limar asperezas. «»Hombre, de la misma forma que te has perdonado con todos los que has puesto a parir… Igual con este estás perdonada también», recordó Malbert.

Marta Riesco insistió en que «de momento no» busca perdonar al de Badalona ni quiere aclarar las cosas. «Ah, no hay interés de momento. Porque no te interesa trabajar en su programa. Si no le pedirías perdón, ¿no?», señaló el presentador interrumpiendo a la reportera. «No, la verdad que si me lo pidiese, lo mismo trabajaba en su programa. Dale la vuelta», contestó la periodista, que también se pronunciaría sobre su constante tensión con Belén Esteban.

«Yo también me sé defender y tú Belén, al igual que yo, no eres ejemplo de nada. Me sorprende que me criticara tanto porque a ella le han pasado cosas muy duras y ha caído en temas muy duros precisamente por cosas que le han pasado», aseveró la reportera de ‘Ni que fuéramos’, en un intento de buscar mayor entendimiento con su compañera de plató, con la que trabaja su relación tarde tras tarde.

Aún así, las dos colaboradoras de Quickie siguen intentando dejar el pasado atrás y poder tener una buena relación en el programa. «Belén es una persona que ella sí puede decir pero a ella no le gusta que le digan. Ella te puede decir de todo, pero como tú le contestes eso ella ya no lo aguanta, porque es Belén Esteban», terminó señalando Marta Riesco.