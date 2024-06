La traición de Marta Peñate a Sofía Suescun que rompe su relación en ‘Supervivientes All Stars’

Marta Peñate y Sofía Suescun han tenido que hacer frente a su noche más complicada de ‘Supervivientes All Stars’. En el caso de Marta, ha tenido que ver cómo se le multiplicaban los conflictos puesto que, mientras discutía con Abraham García, Sofía se ha revuelto en su contra generando un cisma que ha dado mucho de lo que hablar. En concreto, Suescun le ha afeado a la canaria sus constantes interpelaciones a sus compañeros para obligarles a mojarse a su favor.

Lejos de quedarse callada, Sofía Suescun le ha espetado: «Lo que me sorprende es que Marta insista poniéndonos entre la espalda y la pared de si tiene doble cara. Eso lo tienes que saber tú misma; no todo el rato querer la respuesta o la aprobación de los demás». En ese instante, Olga Moreno se ha erigido como una auténtica provocadora: «Ha pasado algo esta mañana sobre Sofía y Marta y ahora otra vez le está dando la puñaladita». «Yo no tengo que dar puñaladas ni que hacer la ola a nadie», le ha contestado Sofía Suescun mientras Marta Peñate ha brotado en directo: «Venga, Sofía, que tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada«.

Por si fuese poco, Marta Peñate ha abierto un nuevo cisma al mojarse sobre su conflicto con Olga Moreno. «Cuando le hiciste lo que le hiciste a Olga no tenía sentido, la ridiculizaste, la llamaste víctima y yo estuve ahí y te apoyé. Era para decirte que lo que hiciste era para buscar un vídeo, dejarla mal, llamarla víctima…. Y no te vendí y tú no paras de venderme. Continuamente me vendes», le ha asestado sin rodeos. Una traición que ha dejado noqueada a Sofía. «Si eso es lo que sentías, la auténtica falsa de toda la historia eres tú«, le ha respondido Suescun.

Mientras intentaba defenderse, Marta Peñate no ha dejado de interrumpirle y le ha asestado un golpe muy hiriente en pleno directo: «No te voy a dejar hablar porque no eres la Sofía que conocí en ‘Gran Hermano’. Eres antinatural, estás buscando un conflicto, una cámara y yo a esa Sofía no la quiero a mi lado«. «Muy bien, yo tampoco quiero una persona que piensa algo y luego te la mete por detrás», le ha respondido Sofía Suescun, visiblemente descolocada.

El origen del conflicto entre Sofía Suescun y Marta Peñate

Cabe destacar que el conflicto entre Marta Peñate y Sofía Suescun ha comenzado horas antes cuando Marta le ha afeado a Abraham haberla despertado con el sonido del machete. En ese momento, Sofía ha salido en defensa de su compañero: «El chaval no lo ha hecho con mala intención». Precisamente este posicionamiento ha provocado el estallido de un gran conflicto entre ambas. «No entiendo que digas pobrecito. Pobrecito sería si le digo algo cabreada. No entiendo que estés yendo a por mí. Es una rotonda que yo ahora mismo no entiendo», le ha afeado Marta Peñate a Sofía Suescun. «Tampoco es para llorar eh», le ha recriminado Sofía.

El conflicto entre ambas ha seguido recrudeciéndose. «Tampoco es para montar pollos a nadie. Lo he entendido como un poco de desprecio hacia Abraham», ha considerado Sofía, criticando esa actitud de su compañera. «¿Una amiga traiciona así a otra amiga? ¿Una amiga hace quedar mal a otra amiga? Yo sabía que lo de Olga lo estabas haciendo con maldad y no lo dije… Lloro porque he recibido una puñalada y es normal que me sienta mal. No recibo puñaladas de mis amigos todos los días y creo que lo has hecho por juego», le ha replicado Marta.

Sofía Suescun entierra su relación con Marta Peñate

De vuelta al Oráculo de Poseidón, Sofía Suescun no ha ocultado su desconcierto y su dolor por la traición de Marta Peñate: «Acabo de alucinar con el pensamiento real que tenía Marta hacia mí porque ni siquiera me lo ha dicho en privado. Aprovechas este momento para decir lo que piensas de mí». «Sinceramente no tiene ni pies ni cabeza. No hay nada peor en la vida que te traicione una amiga. Olga está delante y cuando vio lo que me hiciste esta mañana se quedó flipando. A la que has hecho daño, me has apuñalado y vendido es a mí«, le ha respondido Marta.

«Te estás pasando cuatro pueblos. Marta no puede aceptar que yo defienda a Abraham», ha soltado Sofía Suescun. Un comentario que dinamita su amistad y que ha hecho estallar aún mas a Peñate: «Me estás vendiendo por un vídeo, ¿te compensa vender a una amiga por un vídeo? Intentas hacer quedar como que soy una loca y la que me has vendido eres tú y está grabado. Has intentado hacer creer que estaba hablando mal de Abraham».

En la misma línea, Sofía Suescun ha dictado sentencia contra Marta Peñate, finiquitando la relación: «Me siento vendidísima, traicionada. Soy súper radical y ahora mismo pongo la cruz y la raya. A mí los cambios de humor no me valen. A mí me vale la realidad». Por su parte, Marta Peñate ha preferido reseñar el cambio de actitud de Sofá Suescun señalando su parte más estratega: «Cruz y raya yo porque yo no te la he jugado a ti, tú me la has jugado a mí».

Lejos de zanjar el conflicto, Sofía Suescun ha detectado el origen del berrinche de su ya examiga: «Marta tiene un problema en el que toda su verdad tiene que ser la absoluta verdad. Ese es su principal problema, lo que diga ella va a misa y no, no me metí contigo cuando defendiste a Olga. Tú te metes conmigo cuando defiendo a Abraham. Eres una egoísta».

Lejos de quedarse callada, Marta Peñate ha contradicho a su compañera: «Te tapé a ti y eso es ser una amiga y aún no estando de acuerdo con tu actitud de mierda… En ningún momento desprecié a Abraham como tú dices y esta señora que supuestamente es mi amiga se inventó con todo el mundo que estaba despreciándole para dejarme mal. Esa es Sofía Suescun«. La guerra entre ellas no ha hecho más que empezar.