La exclusiva de ‘TardeAR’ sobre Álvaro Muñoz Escassi tras destaparse la razón de su ruptura

Después de todo el revuelo formado por su mediática infidelidad, Álvaro Muñoz Escassi ha terminado pronunciándose. El jinete aseguró en el programa de radio de Feredico Jiménez Losantos que está siendo víctima de una extorsión. ‘TardeAR’ se hacía eco este martes de las últimas declaraciones del sevillano, y sorprendió al revelar en exclusiva el acuerdo al que han llegado Escassi y la misteriosa mujer que le mandó el correo a María José Suárez.

Las especulaciones no han cesado desde que ‘Espejo Público’ desveló el email en el que una mujer de identidad aún desconocida alertaba a María José Suárez sobre las múltiples infidelidades de su pareja. Desde entonces, son muchas las teorías que se han abierto en los distintos espacios televisivos, y ‘TardeAR’ ha querido ofrecer este martes nueva información.

Recientemente, Makoke ya dejó caer en ‘Así es la vida’ que el motivo de tal correo podría esconder detrás un ajuste de cuentas por el dinero que Álvaro Muñoz Escassi le debe al remitente del incendiario mensaje. Fedrico Jiménez Losantos ya lo advirtió durante su programa. «Le había puesto los cuernos y había algo en la identidad del que manda el correo que se puede contar y otra que no», explicó el periodista.

‘TardeAR’ cuenta todos los detalles del acuerdo al que Álvaro Escassi ha llegado tras su «extorsión»

Pero Jorge Borrajano, director de Semana, ha aprovechado su paso por ‘TardeAR’ para arrojar algo de luz en cómo el jinete está manejando la situación de chantaje que supuestamente está viviendo. «Álvaro y esta mujer han llegado a un acuerdo, han firmado un contrato de reconocimiento de deuda en el que se saldaba la deuda», comenzó explicando el periodista antes de desvelar la condición detrás de este trato sobre el que el jinete no se ha pronunciado.

Jorge Borrajo en ‘TardeAR’

«A cambio la otra persona tenía que eliminar de su teléfono, redes sociales y demás, todo tipo de mensajes, vídeos, fotografías… todo tipo de pruebas que demostrase la relación entre ambos», aseguró Borrajano. Aparentemente, este sería el motivo por el cual Álvaro Muñoz Escassi ha retirado finalmente la demanda por extorsión que había interpuesto.

Y es que, al parecer Escassi decidió abandonar la via legal por miedo a las represalias que la misteriosa mujer pudiese tomar. «Lo que se dice es que esta persona había trasladado a María José que a lo mejor iba a algún medio», explicó el colaborador de ‘TardeAR’, que reveló entonces la cantidad tras la deuda que ha causado todo este revuelo. «Se abonan 1750 euros», añadió el director de Semana.

La firma de este contrato, según el periodista, se remonta al 27 de junio, día en el que María José Suárez anuncia en sus redes sociales su separación definitiva de Álvaro Muñoz Escassi. «Hay un contrato de confidencialidad, y en caso de que esta mujer hable, él podrá denunciarla y llegar a los tribunales. Pero estos 1750 euros no son una extorsión», aclaró Luis Pliego.

«Si el banco te pide la letra de la hipoteca no te está extorsionando»

«Me parece que es muy importante que no culpemos encima a la víctima. Esta es una persona que no había recibido un pago por unos servicios», explicó el director de Lecturas, alimentando los rumores que apuntan a que Escassi no había hecho frente al pago de un servicio sexual, como apuntaron anteriormente en el programa de Federico Jiménez Losantos.

«Si el banco te pide la letra de la hipoteca no te está extorsionando», insistió el periodista antes de que Marisa Blázquez rompiese una lanza a favor de Álvaro Muñoz Escassi. «Esta persona de alguna manera le dice ‘me tienes que pagar lo que me debes porque si no a lo mejor se va a enterar la gente’. Él lo define como extorsión porque se siente extorsionado…», apuntó la periodista del corazón.

Al parecer, la mujer que exigía al jinete el cobro de sus servicios detalló en su mensaje a María José Suárez con todo detalle los servicios que Escassi tenía que abonar. Cabe recordar que el sevillano intervino por sorpresa en ‘TardeAR’ este martes para desmentir su supuesta relación con Hiba Abuk, con quien solo mantiene «una bonita amistad». A su vez, confirmó que «quiere rehacer su vida» y que él y María José han acabado separados porque han estado «distanciados mucho tiempo» y haciendo vida por separado.