‘TardeAR’ negocia contratar al famoso rostro del momento para reforzar su lista de colaboradores

Si el lunes era Sonsoles Ónega la que celebraba la llegada de un nuevo colaborador a ‘Y ahora Sonsoles’, ahora es ‘TardeAR’ la que prepara la incorporación de un personaje muy famoso a su tertulia VIP que puede dar mucho que hablar.

Y es que según avanza Algo Pasa TV, Unicorn Content se encuentra negociando el fichaje de Álvaro Muñoz Escassi como nuevo colaborador de la tertulia en la que participan otros famosos de diversa índole como Xavier Sardá, Boris Izaguirre, Alaska, Mario Vaquerizo, El Cordobés, Vicky Martín Berrocal o Cristina Cifuentes.

De este modo, Álvaro Muñoz Escassi se incorporaría al equipo de ‘TardeAR’ después de haber roto precisamente su silencio con Beatriz Archidona por teléfono este martes aclarando todo lo que se ha publicado sobre su ruptura con María José Suárez y sobre su idilio con la actriz Hiba Abouk.

Y es que el ex jinete se encuentra en pleno foco de la noticia después de que María José Suárez haya asegurado que no quiere saber nada del que ha sido su ex por todo lo que se ha enterado. Mucho se está hablando sobre un email que habría recibido la modelo de una mujer que asegura haber sido estafada en el amor por Escassi.

De cerrarse su fichaje por ‘TardeAR’, Álvaro Muñoz Escassi volvería a Telecinco donde ya tuvo su propio reality (‘I Love Escassi’) y donde participó en ‘Supervivientes’ y ‘¡Mira quién salta!’ después de haber estado ligado a TVE como concursante de ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Baila como puedas’.