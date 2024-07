‘Y ahora Sonsoles’ se rearma con este nuevo fichaje, que «recibe la bendición» como colaborador

‘Y ahora Sonsoles‘ ha hecho efectivo un fichaje muy especial, que Sonsoles Ónega ha anunciado y recibido en el programa con mucho entusiasmo. Tras un redoble de tambores para dotar de mayor tensión a su entrada triunfal, José Manuel Parada ha reaparecido en plató.

«Nuestro nuevo colaborador», ha exclamado la presentadora mientras un faldón indicaba que, a partir de ahora, el veterano comunicador se incorpora al equipo de ‘Y ahora Sonsoles’. Los dos se han fundido en un gran abrazo. «No te aprieto como me gustaría porque aún tengo los puntos», ha bromeado Parada. «Ay, es verdad, te he apretado yo más de la cuenta», ha respondido ella.

Y es que, la semana pasada, José Manuel Parada tuvo que ser operado de urgencia por un grave problema de vesícula. «Ya ha pasado todo, esta semana me quitan los puntos, que tengo como cuatro puñaladas. Tenía unos dolores de espalda insoportables, me decían que era de la columna, pero al final resulta que era todo de la vesícula y me encuentro muchísimo mejor», ha aclarado ante Sonsoles Ónega.

«Aquí faltaba un chico, que parecía que esto era cosa de mujeres», ha ironizado Parada a modo de recado antes de tomar asiento en ‘Y ahora Sonsoles’. «Has recibido la bendición de este público, que es muy exigente eh», le ha advertido la periodista para que dé la talla en su programa.

Este potente fichaje se produce, además, en un momento en el que el magacín de Sonsoles Ónega pretende rearmarse y reforzar su éxito en las tardes de Antena 3 frente a su máximo rival, ‘TardeAR’, con nuevos y variados contenidos que atraigan a los telespectadores.

En los últimos días, se han habilitado dos líneas telefónicas diferentes. Una, para contar con testimonios de anónimos en plató en una sección que se llamará ‘Cuéntaselo a Sonsoles’. Por otro lado, ‘Y ahora Sonsoles’ también ha puesto a disposición otro número de teléfono para todos aquellos que quieran someterse a un cambio de look radical en directo al más puro estilo ‘Cámbiame’.