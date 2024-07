Álvaro Muñoz Escassi corta ‘TardeAR’ y desmiente lo difundido respecto a Hiba Abouk

Después de confirmarse la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, hace unos días todo estallaba por los aires sobre todo a raíz de que se pillara al ex jinete y a la actriz Hiba Abouk cómplices durante la fiesta del turronero. Este lunes, ‘TardeAR’ aseguraba por fuentes cercanas a los dos que Álvaro e Hiba estaban conociéndose.

Un día después, Beatriz Archidona arrancaba ‘TardeAR’ cebando que iban a hablar en directo con Álvaro Muñoz Escassi, que quería aclarar en directo todo lo que se estaba diciendo entorno a él con respecto a Hiba Abouk y su ruptura con la que fuera Miss España 1996 y presentadora de ‘Noche de Fiesta’.

Así, al empezar la sección de corazón, Beatriz Archidona saludaba al otro lado del teléfono a Álvaro Muñoz Escassi. «Yo no quiero ser entrevistado ni vender nada, solo quiero dar mi versión. María José y yo hemos estado mucho tiempos juntos, nos hemos llevado bastante bien, hemos sido una pareja bastante buena, hemos sido cómplices y hemos tenido muchos momentos bonitos. En los últimos meses es verdad que hemos estado separados y luego volviendo a estar, volviendo a separarnos. Hace 7-8 meses me vine a vivir a Madrid y estábamos bastante más alejados. En esas idas y venidas hemos hecho nuestra vida por nuestro lado y nos hemos vuelto a encontrar y había bastante atracción y yo he estado muy enamorado de María José», aclaraba él sobre su relación con la modelo.

Muñoz Escassi habla así de María José Suárez

Tras ello, Álvaro era claro al reconocer que quizás se ha equivocado al intentar volver con María José Suárez durante el crucero que hicieron hace unas semanas. «He podido cometer errores, a lo mejor no debí de ir al crucero para intentar volver a estar con ella y solucionarlo. Lo que ha pasado se puede llamar infidelidad o lo que queráis que se llama infidelidad pero no estábamos juntos y son situaciones que se han dado porque hemos estado distanciados mucho tiempo. Si lo queréis llamarle infidelidad llamarlo así. María José lo decidió y lo comunicó hace un mes. Con esto quiero decir que hace tiempo que no estamos juntos», insistía el ex jinete.

Después, el que fuera concursante de ‘Baila como puedas’ ha aclarado cuál es su relación con Hiba Abouk. «Yo lo que quiero aclarar sobre todo es que con Hiba no tengo ninguna relación es una persona maravillosa a la que conozco por ‘MasterChef’. Tengo una amistad fantástica, me cae muy bien y es estupenda pero no tengo absolutamente nada con ella», recalcaba. «Yo no he hablado jamás mal de nadie. Quiero rehacer mi vida y seguir intentándolo haciéndolo bien, creo que no he robado, no he hecho daño a nadie y quiero dejarlo todo ahí», insistía.

Por su parte, Beatriz Archidona se dirigía a él para recordarle lo que a ‘TardeAR’ le había llegado por parte del entorno de él y de la actriz. «A nosotros alguien de vuestro entorno nos decía que os estabais conociendo más allá de la amistad y está claro que tu eres una persona soltera», le replicaba la presentadora.

Pero Álvaro volvía a incidir en que no se están conociendo. «Hiba es una chica maravillosa, me encanta estar con ella, nos hemos divertido en la fiesta del turronero, hemos bailado y nos hemos reído pero no hay que darle más a la historia. Ella tiene su vida y yo tengo la mía, que lo que quiero es evadirme de todo esto. Siento que María José pueda estar pasándolo mal, no le deseo ningún sufrimiento», contestaba él.

Álvaro Muñoz Escassi aclara su verdadera relación con Hiba Abouk

Y cuando Boris Izaguirre le preguntaba por María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi dejaba claro que se preocupaba por ella. «Es una persona a la que quiero mucho, nos hemos alejado, la convivencia y los motivos que sean nos han hecho alejarnos, no se ha podido y ya está. Hasta hace cuatro días yo estaba intentando poder volver a estar juntos y no ha podido ser. No tendría que haber insistido ni tanto interés en estar con ella, quizás me equivoqué», volvía a decir.

«Yo ahora solo quiero pasar el verano con mis hijos y estar con amigos y estar tranquilo. Y nada seguir evolucionando como persona. Tengo 50 años, me va muy bien con el trabajo, estoy sano y feliz, tengo muchas cosas buenas y solo le deseo a los demás que sean felices y que si tengo que pedir perdón lo siento, que no me quiere perdonar que no me perdone y ya está», concluía cuando le preguntaban si estaba enamorado.

«¿Te gusta un poco Álvaro?», le repreguntaba Beatriz Archidona sobre Hiba Abouk. «Yo creo que si había 1500 personas en la fiesta del turronero, a 1600 les parecía un encanto Hiba. Es divertida, fantástica, es maravillosa pero que Hiba y yo no tenemos más que una amistad. Hemos compartido el gusto por la cocina y nada más. No nos estamos conociendo como amigos, hemos coincidido y ya está», concluía al respecto Álvaro Muñoz Escassi.