La determinación límite que sopesa Víctor Sandoval por lo ocurrido con Matamoros en ‘Ni que fuéramos’

La semana pasada, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros tuvieron varios desencuentros en ‘Ni que fuéramos’. Pero fue el viernes cuando la situación se iba de las manos con Kiko abandonando el plató y con Víctor Sandoval acusándole de «maltratador» durante una publicidad de TEN mientras el espacio seguía en directo a través de YouTube, Twitch y El Televisero.

Tras el enfrentamiento, Víctor Sandoval desaparecía el lunes del programa mientras Kiko Matamoros insistía en su decisión de no volver a coincidir en plató con su compañero. Todo después de incluso lanzar un comunicado dejando caer que le iba a denunciar por las acusaciones que le había proferido.

Este martes, Víctor Sandoval reconocía que se había equivocado y que le había enviado un mensaje a Kiko y quería hablar con él en privado. «Es cierto que me excedí, se me calentó la boca y me vi desbordado con su actitud», reconocía el colaborador. «Lo que más me ha dolido es pensar que no voy a volver a coincidir con él. Son muchos años y me gusta cómo lleva la contraria, eso sí, medida», aseveraba Víctor después de que Kiko haya decidido no volver a trabajar con él.

Tras ello, Víctor Sandoval recalcaba que le daba vergüenza hablar con Kiko Matamoros ahora y que espera poder hablar con él en privado. «No me compensa perder a una persona por un calentón», destacaba el colaborador de ‘Ni que fuéramos’.

Después era María Patiño la que le decía a su amigo que ella habría sido incluso más dura que Kiko Matamoros y que si Víctor dijera de ella lo que dijo de Kiko no quería volver a saber nada más de él. Por su parte, Kiko Hernández se preguntaba si toda esta actitud era una excusa para no quedarse sin poder trabajar los días que trabaje Kiko y era cuando Víctor soltaba la bomba. «No, porque yo no pensaba volver más», recalcaba.

Víctor Sandoval: «He pensado en abandonar el programa porque no me compensa»

«Yo pensaba irme. He pensado en abandonar el programa porque no me compensa. Yo no quiero estar en un sitio donde una persona va a dejar de venir porque estoy yo. Os lo juro por mi vida», contaba Víctor Sandoval. «Pensaba venir y dejarlo en stand by hasta septiembre y en septiembre hablar, pero Ana de producción me ha dicho que me tranquilizase», proseguía contando.

Después, Víctor Sandoval se derrumbaba y confesaba que se sentía un obstáculo en ‘Ni que fuéramos’. «Creo que he aportado mi granito de arena. He intentado crecer, hacerle caso a la gente. El cariño es insuficiente cuando te sientes un estorbo», sentenciaba el colaborador.

Finalmente, Víctor anunciaba que ha decidido pensárselo todo mucho para ver cuál es su futuro en el programa. «Después de haber hablado con todos, me intentaré dar unos días más», añadía sin poder contener la emoción.