Kiko Jiménez dispara la pregunta que muchos se hacen a la organización de ‘Supervivientes’

Uno de los momentos más comentados de la última gala de ‘Supervivientes All Stars‘ ha sido el paso de Jorge Pérez por el puente de las emociones. El guardia civil se ha abierto en canal con Laura Madrueño defendiendo su papel como padre y marido precisamente en una semana muy complicada para él puesto que es uno de los nominados. Un hecho que ha puesto en alerta a Kiko Jiménez.

En concreto, la pareja de Sofía Suescun ha tirado de sarcasmo e ironía a la hora de comentar el puente de las emociones de Jorge Pérez. «¿Qué tan importante es recibir esos mensajes Kiko?», le ha preguntado Sandra Barneda al joven. Con una sonrisa que delataba su sarcasmo, el colaborador ha contestado: «Muy importante, sí, sí. Son mensajes que te dan mucha fuerza, sí claro».

Como respuesta, Sandra Barneda le ha preguntado si le gustaría hablar en directo con Sofía Suescun. Un ofrecimiento al que Kiko Jiménez ha contestado de forma afirmativa y que ha aprovechado para lanzar un duro recado a la organización: «¿Le vais a preparar un puente así de bonito también a ella?». «Sí, claro que sí. Pero lo dices con retintín», ha reseñado la presentadora.

Ante ello, Kiko Jiménez ha contestado evitando entrar en el tema: «No, no, no. Tengo yo mis cosas en la cabeza. Mejor no indaguemos en ellas». Un pronunciamiento que puede hacer referencia al momento estratégico en el que Jorge Pérez ha participado en el puente y es que continúa como nominado y estas confesiones podrían poner al público en su favor.

Kiko Jiménez la lía al nombrar a Pedro Sánchez

De hecho, Kiko Jiménez se ha referido al puente de las emociones como un puente «de color de blanco, tan perfecto», lo que ha provocado que no se lo crea. «No he conectado. ¿La verdad? Es como si estuviese viendo a Pedro Sánchez dando un mitin. No he conectado, me ha faltado un poco de verdad, de soltarse más y de contar más cosas», ha declarado ante el estupor de quienes estaban en plató y el aplauso de otros.

El hecho de haber mencionado al presidente del Gobierno ha provocado que Sandra Barneda se pronuncie y alabe la capacidad del líder del ejecutivo de sobrevivir: «No vamos a hablar de política. Esta bien que hayas nombrado a Pedro Sánchez porque sí podría ser un superviviente y se lo ha ganado». De igual manera, la moderadora del debate ha querido evitar ahondar en el tema político. Como respuesta, Kiko Jiménez ha querido excusarse al apuntar: «Podría haber dicho a otro político. Te quiero decir, me ha parecido un mitin».