Isabel Rábago señala lo que muchos creen de lo de Sofía Suescun y Marta Peñate en ‘Supervivientes’

Sofía Suescun y Marta Peñate han roto su relación en ‘Supervivientes All Stars’ tras la monumental agarrada que protagonizaron en el Oráculo de Poseidón celebrado en ‘Conexión Honduras’. Un cruce de traiciones y puñaladas entre ambas concursantes que marca un punto de inflexión en el devenir de la edición. Sobre ello se ha hablado en ‘Vamos a ver’ e Isabel Rábago, Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro han tomado partido por Sofía.

Hasta hace poco, las dos estrellas del reality eran amigas inesperables, parecía que la relación entre ellas era inexpugnable, pero ahora Peñate acusa a Suescun de hacerle quedar mal ante las cámaras tras un rifirrafe con Abraham. Y eso ha desembocado en una guerra sin cuartel que dejó en shock a toda la audiencia en la gala de anoche.

Marta Peñate traicionó a Sofía Suescun en directo cuando le echó en cara su trato «de mierda» a Olga Moreno en el conflicto que tuvieron la semana pasada. «Cuando le hiciste lo que le hiciste a Olga no tenía sentido, la ridiculizaste, la llamaste víctima y yo estuve ahí y te apoyé. Era para decirte que lo que hiciste era para buscar un vídeo, dejarla mal, llamarla víctima. Y en cambio no te vendí y tú no paras de venderme», clamó Marta.

Al mismo tiempo la periodista le dijo en su cara lo que de verdad piensa de ella: «No eres la Sofía que conocí en ‘Gran Hermano’. Eres antinatural, estás buscando un conflicto, una cámara y yo a esa Sofía no la quiero a mi lado». «Si eso es lo que sentías realmente, la auténtica falsa de toda la historia eres tú», le replicó una Sofía anonadada con la situación. «Me siento vendidísima, traicionada. Soy súper radical y ahora mismo pongo la cruz y la raya», sentenció la hija de Maite Galdeano. Una ruptura que parece definitiva.

Todo ello se ha repasado en ‘Vamos a ver’ y Joaquín Prat se ha quedado de piedra: «Yo me quedaría igual que Sofía. Y diría ‘pero esto qué es’. ¿Pero cómo se puede sobredimensionar todo tanto?», se ha preguntado el presentador. «Marta conoce muy bien a Sofía y la tiene calada. Sabe lo que está tramando y le dice que no puede creerse lo que le está haciendo por un vídeo», ha espetado Antonio Rossi, que en su caso se ha colocado del lado de Marta Peñate. «Perdóname, pero Marta ha hecho un drama de una tontería, que parece ahora que le ha traicionado su amiga de toda la vida», le ha rebatido Adriana Dorronsoro.

Tras escuchar a sus compañeros, Isabel Rábago se ha mojado y ha tomado un claro partido. «Si nos ceñimos a la discusión de ellas dos, yo estoy con Sofía. Lo que le dice es ‘me estás echando en cara una semana más tarde y delante de toda España una reacción que yo tuve con Olga y me estás traicionando tú como amiga’. La que falla aquí es Marta, que no le dijo a Sofía que se había pasado con Olga y aguanta todo eso hasta el día de ayer. ¿Quién es entonces la que está pidiendo minutos de televisión?», ha señalado la tertuliana. Un sentir que comparte una gran parte del público de ‘Supervivientes All Stars’ tras lo que se presenció anoche.

«Y a mi Marta me gusta, pero no la entiendo», ha añadido. «Marta no le dice eso antes para no dejarle en evidencia, pero cuando ve que vuelve a pasar y que a la que deja mal ahora es a ella, lo suelta», ha defendido Antonio Rossi. «No, no, pero tú a un amigo eso se lo dices en privado», ha recalcado Isabel Rábago. «Si son tan amigas, las cosas se hablan y no esperas al directo para montar ese pollo. Eso se llama espectáculo», ha apuntado en la misma línea Adriana Dorronsoro.

«Una señora se levanta por la mañana quejándose de que le ha despertado el ruido de Abraham abriendo un coco, Sofía dice ‘pobrecito, posiblemente no se haya dado cuenta de que estabais durmiendo y que no era esa su intención’ y ¿montas todo esto?», ha planteado nuevamente Joaquín Prat, alineándose así en el bando de Sofía Suescun. «No está justificado semejante drama que montó anoche», ha rematado Dorronsoro.