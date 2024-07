El Maestro Joao comparte con una emotiva carta esta triste y dura pérdida: «Ya eres eterna»

El Maestro Joao ha recibido un duro palo personal en las últimas horas. El vidente y colaborador de ‘Zapeando’ ha compartido en sus redes sociales una emotiva carta en la que se despide de su madre Benita, que acaba de fallecer.

El también presentador de ‘For Fans’ en Mtmad siempre ha estado muy vinculado a su madre. Rara es la vez que ha participado en un programa de televisión en el que no se acordara de ella. Ahora la mujer ha fallecido a los 94 años de edad.

«Adiós, mamá«, empieza diciendo el Maestro Joao en este post a modo de carta. «Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida«, prosigue destacando el vidente y colaborador de televisión. «El ultimo video que me mandaste decías “Vuelve pronto por favor” lo he escuchado mil veces, pero no sabia que serian las ultimas palabras que te escucharía decir», confiesa con dolor.

«Ahora ya estarás siempre junto a mi. Me da mucho pudor publicar esto, pero se que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque se que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren», recalca Joao tras dudar en si compartir esta triste noticia o no.

«Cerró los ojos y no los abrirá mas pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mama, ya eres ETERNA«, concluye el Maestro Joao en esta carta que ya acumula miles de comentarios. Así, su ex Pol Badía, el presentador Maximo Huerta o el cantante Blas Cantó no han dudado en enviarle todo su apoyo en estos duros momentos.

El papel de Benita en la vida de Maestro Joao

Cabe recordar que hace solo unas semanas, el Maestro Joao anunció en ‘Baila como puedas’ su decisión de transitar a mujer. Una determinación en la que su madre Benita había tenido mucho que ver. «Voy a aprovechar esta oportunidad, porque me estará viendo mi madre, y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida sabiendo quién era yo», aseveraba. Y cuando Anne Igartiburu le preguntó en el talent de baile de TVE si sabía cuál iba a ser su nuevo nombre, Joao no lo dudó: «Me llamaré Benita, como mi madre«.