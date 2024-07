Belén Esteban larga lo que nunca pensó decir sobre Alejandra Rubio y ojo a cómo remata

Desde que dieron la exclusiva anunciando su embarazo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en los protagonistas de todos los programas. Es el caso de ‘Ni que fuéramos’ donde todos se han mostrado bastante críticos con la pareja y con Terelu Campos. Este miércoles, Belén Esteban ha sido contundente con Alejandra tras ver su actitud en ‘Así es la vida’.

Todo después de ver también como Alejandra Rubio se negaba a responder a las preguntas de la prensa cuando le preguntaban por la calle después de haber acudido a su programa. «Nunca pensé que iba a poder decir esto, sobre todo, porque Alejandra es primeriza, porque es muy joven, pero qué ridículo estás haciendo, Alejandra«, reaccionaba Belén Esteban.

Belén Esteban no se reprime con Alejandra Rubio: «Te crees la Beyoncé»

«Te crees que eres la Beyoncé, en blanquita y en pequeña. Qué protagonismo, estás encantada», la comparaba la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’. «¿Sabes lo que tiene vender una exclusiva? Esto«, le advertía Belén a la hija de Terelu analizando sus últimas actitudes contra la prensa y sus propios compañeros en ‘Así es la vida’.

«Todos lo que hemos vendido exclusivas, que yo muchas veces me he puesto también farruca, pero claro, los años te hacen aprender», reconocía Belén Esteban poniéndose de ejemplo. «Lo que nosotros hacemos, aunque nosotros para vosotras somos unos bestias, es lo que hacéis vosotras: tu madre, tu tía y tú. Tú Alejandra, que te deseo que lleves un embarazo fenomenal, que lo vivas con ilusión, que creo que lo estás haciendo con tu pareja, estás encantada», añadía.

Tras escucharla, era María Patiño la que se sumaba a reflexionar sobre la actitud que está teniendo Alejandra Rubio en las últimas semanas. «Yo percibo que es la primera vez que no maneja el cotarro. Ella estaba viendo todo desde la barrera. Hablaba de la tía, del novio del novio del novio, de Bertín Osborne, y aquello no le rozaba», añadía la presentadora.

«‘Si a mi esta profesión no me gusta, si yo estoy aquí aprovechando el tiempo porque me pagan un dinero, pero yo no dependo de esto’. Va de guay y de chula y el personaje se la ha comido porque es una inmadura, y creo que es la primera vez que está enfadada, cabreada consigo misma porque no asume la situación», concluía Patiño.

«Yo lo que vi ayer, que lo he visto en Twitter por entregas, de lo que hizo esta chica en el programa fue una demostración de prepotencia, de mala educación, de soberbia, de altivez… dio la peor imagen que le he visto dar en muchísimo tiempo», agregaba Kiko Matamoros uniéndose a las críticas hacia Alejandra tras escuchar a Belén Esteban y María Patiño.