Beatriz Archidona: «El estilo ‘De Viernes’ ha logrado que mucha gente vuelva a sentarse en televisión»

‘¡De Viernes!’ se ha convertido en el programa de estreno más exitoso de Telecinco en la temporada 2023/2024. Con un promedio de un 11,2% de share y 946.000 espectadores, el espacio de crónica social ha aportado en junio un total de 2,5 puntos a la media de la cadena. Además, su última entrega ha cosechado la mejor audiencia anual (14,7%), con Álvaro Muñoz Escassi de invitado.

Al frente del mismo se encuentran los periodistas Santi Acosta y Beatriz Archidona, con quienes hemos hablado en exclusiva. Mientras el presentador madrileño nos confesba que confían en dar el sorpasso a ‘Tu cara me suena’, Beatriz Archidona asegura firmar una segunda temporada con estos datos cosechados. ¿Qué novedades encontraremos a partir de este verano? ¿Qué papel tendrá Terelu?

Lo «moderno» ahora es ‘De Viernes’, Bea. Además, en este último mes habéis conseguido unos datos enormes y la mejor media del año. Estáis, además, llamando a la puerta de la competencia.

BEA – Sí, sí, estamos ahí rascando. El viernes es una franja dura, pero creo que hemos estado ahí pico pala, pico pala. Y el último mes ha sido de récord, ha sido buenísimo y, al final, yo creo que el estilo y nuestra manera de hacer a la gente le ha gustado. Dicen ‘¿Qué me veo hoy? Pues me pongo ‘De Viernes’, un ratito o me lo veo toda la noche. Este entrevistado me gusta…’. Pero que van pasando y se van quedando con nosotros, que es lo importante, y que se sigan quedando y que se sigan sumando.

Decías del último mes… y es que la última entrega ha estado muy cerca de ‘Tu cara me suena’. ¿Trabajáis para que pueda haber incluso un ‘sorpasso’?

BEA – Ojalá, ojalá. Nosotros trabajamos para que a la gente le guste nuestro programa, para que vengan todos los invitados. Tenemos una lista de deseos muy ambiciosa y trabajamos principalmente para eso. Si luego se refleja en las audiencias, pues mucho mejor. Pero nuestro objetivo creo que se ha cumplido con creces, que es que es que a la gente le está gustando nuestra manera de trabajar, nuestra manera de hacer, y al final esos los datos lo están avalando por suerte.

¿Firmábais una temporada más con estos datos?

BEA – Soy muy ambiciosa, un poquito más, pero sí. Han sido datos buenísimos, desde el arranque. Hemos tenido picos de audiencia buenísimos y sí que firmaba. Eso que se suele decir, virgencita, que se quede como está. Creo que vamos a seguir peleando por buenos personajes, por buenos invitados, y aspiramos a más, aunque sí ha sido buenísima la temporada que hemos hecho. El balance no puede ser otra cosa que no sea positivo.

¿Qué tenéis o qué les dais a los invitados de máxima actualidad para que quieran sentarse con vosotros?

BEA – Algunos se resisten, otros quieren venir. Y lo que comentábamos, el boca a boca de ‘Oye, tú has estado en ‘De Viernes’, que a lo mejor me han llamado…’. ‘Oye, pues sí, yo estoy a gusto’. Incluso en directo, algún invitado ha invitado a otro a que se sume a esta lista. Les damos un plató donde hay serenidad, donde se puede charlar, un ambiente familiar, tranquilo, de amigos, de colegas, porque tú, cuando más te abres, incluso te emocionas, incluso te enfadas es con eso, con tu familia, con tus amigos, con tu círculo más cercano. Intentamos crear un ambiente bueno, bonito para que la gente esté a gusto y, sobre todo, nos cuenten cosas que es nuestro objetivo, que vengan y nos cuenten sus historias.

Estamos acostumbrados a otro tipo de entretenimiento y crónica social. Habéis bajado el tono y lo habéis hecho todo más tranquilo. ¿Crees que la gente esperaba un cambio de ciclo en ese sentido?

BEA – No sé si lo esperaba la gente o no. Es un cambio, es otro estilo diferente, es nuestro estilo. Yo no sabría hacerlo de otra manera. Es que es igual que Santi, que aparte, creo que los dos hemos encajado perfectamente nuestra manera de preguntar, nuestra manera de divertir, de hacer reír, de entretener, es que es nuestro estilo, no sabríamos hacerlo de otra manera, incluso los colaboradores, que cada uno somos muy diferentes, pero tenemos ese punto en común y creo que eso ha sido la clave para que mucha gente que hacía tiempo que no venía a televisión, mucha gente que no se ha sentado en un plató de televisión, digan ‘Oye, me voy a sentar en ‘De Viernes’. Ahora es el momento. ¿Por qué no?’.

¿Alguna novedad? Sabemos que en verano no paráis, que te quedas sin vacaciones, pero ¿nos puedes contar alguna novedad del año que viene, que sepas o que te gustaría que hubiera para seguir creciendo?

BEA – No te lo puedo contar. Si hubiera alguna novedad, no te la podría contar. Creo que es una fórmula que ha encajado muy bien, incluso introduciendo la parte de ‘Supervivientes’, de realities, ha encajado muy bien en un programa de corazón. Cuando hay actualidad, un tema, por ejemplo, el de Daniel Sancho, que a lo mejor está mezclando la actualidad con el corazón, pero no es puro corazón, lo vamos metiendo. La actualidad irá marcando las novedades o los cambios que pueda haber, porque al final es una temporada larguísima, es un programa vivo y durante la semana pasan tantas cosas que el viernes se lo tenemos que dar todo al público.

Cuando te levantas al día siguiente, ¿estás nerviosa para ver los datos?

BEA – A ver, los miro, claro que los miro, sobre todo por eso, porque hay un equipo detrás buenísimo, de gente muy jovencita, y me alegra mucho cuando hay un buen dato. No siempre un buen programa es reflejo de un buen dato, porque la televisión a veces es un poco injusta en eso, pero sí, claro que lo miro. Pero no me obsesiona, a mí lo que me obsesiona es que a la gente le haya gustado el programa. ‘Oye, estuve viéndote el otro día. Qué guay esto que me gustó esto. No me gustó lo otro…’. Eso, al final, que la gente te comente tu programa y que se animen a verlo el viernes. Eso es lo importante.

Una de las últimas incorporaciones es Terelu Campos, que va a ser también colaboradora. ¿Cómo afrontáis esta nueva incorporación?

BEA – Yo a Terelu no la conocía mucho. Ahora nos estamos conociendo y es una mujer que lleva en la tele muchísimo, sabe muchísimo de televisión y creo que es un valor añadido, tanto Terelu como el resto de colaboradores que tenemos. Creo que tenemos ahí los mejores.

¿Vais a compaginar su faceta colaboradora con protagonista?

BEA – Si la actualidad marca algo, pues no creo que haya ningún problema. Ella, de momento, está como colaboradora. Si llega un momento en que hay una entrevista interesante con ella, pues se hablará. Ahora mismo es compañera.

¿Qué ha sido lo más difícil de este año? Porque al final habéis tenido un reto muy importante.

BEA – Sí, era un reto importante. Yo tenía buenas vibras, un buen presentimiento porque era un programa de corazón que hacía falta y creo que hemos estado a la altura en ese sentido de darle a la gente este tipo de entrevistas, este tipo de contenido, de entretenimiento, llorar cuando hay que llorar, emocionarse, divertirse, cantar. Fíjate tú, hasta bailar, hasta Santi bailando. Así que era un reto muy grande, pero como yo creo que teníamos tantas ganas todos, que todo ha encajado muy bien con nuestros más, nuestros menos, ‘Esto hay que mejorarlo’…, pero las piezas se han ido colocando muy bien porque, sobre todo, hay un ambiente, hay un ecosistema en el plató muy bueno.

¿Qué le pides a la siguiente temporada?

BEA – Que sigan viniendo los invitados de la actualidad que marcan la actualidad y que la lista de deseos que se vaya cumpliendo. Tenemos una lista ahí cada vez más corta, pero que se vayan cumpliendo.

¿Hay algún nombre que tú crees que podría romper la crónica social?

BEA – Sí. No te lo puedo decir, pero hay algún pendiente que sería muy buen invitado. Pero fíjate tú, que a lo mejor soy muy positiva, pero creo que ella se acabará sentando, yo te de dado una pista.

¿Este verano?

BEA – No, no, no. Es una lista de deseos mía. Eso es mío propio. Yo hablo por mí, por Bea Archidona, no por el programa. Creo que me encantaría que esa mujer estuviera en el programa y creo que con el tiempo estará.

Ya para terminar, la reflexión que sacas tanto profesional como personal de este proyecto en el que has estado, ¿cuál es?

BEA – Ha sido un regalo, un regalo a nivel personal y profesional. Yo no había trabajado con Mandarina. Es un equipo maravilloso, Julia, Pedro. Es un regalo por parte de la cadena y, sobre todo, que te apetece, dices ‘¡Ay! que llega el viernes, me apetece’. Es un regalo de programa, cómo se trabaja, la manera de hacer y lo pasamos muy bien. Así que mi balance no puede ser otra cosa que positivo y de agradecimiento por haberme incluido en el proyecto.

Tú llegabas de ‘TardeAR’…

BEA – Yo salté de la mañana, actualidad política, sucesos, economía, a la tarde y de la tarde a la noche. Ha sido un cambio de vida tremendo y, sobre todo, de tipo de información. Pero al final, lo que importa no es el contenido en sí, sino cómo tratas ese contenido. Entonces, mi manera de hacer ha sido igual por la mañana, por la tarde, que por la noche, porque es mi estilo.