Bárbara Rey se suelta la lengua así contra Amador Mohedano tras atizar a Alejandra Rubio

Este pasado viernes fue un día muy especial para Bárbara Rey. Y es que su hija, Sofía Cristo, cumplía 41 años. Aunque ella lo ha celebrado acudiendo a la gala Míster Gay que se celebra cada año con motivo del Orgullo LGTBIQ. Desde allí ha atendido a los medios de comunicación congregados.

Ante los micrófonos de Europa Press, la vedette ha dejado claro que de su hijo, Ángel Cristo, no quiere hablar: «Le deseo que sea feliz, que tenga mucha suerte en la vida… pero no voy a hablar». A la pregunta de si le perdonaría, la murciana asegura que «entre los hijos y los padres, no es un tema de perdón. Yo los he querido siempre y los sigo queriendo. Mis hijos son el mejor regalo que me ha dado la vida».

Bárbara Rey también se ha pronunciado sobre el tema del momento, el embarazo de Alejandra Rubio, y las críticas que ha recibido la joven por vender la exclusiva. «No me parece justo los ataques que está recibiendo por estar embarazada. No entiendo el revuelo tan inmenso y porqué le critican tanto que haya vendido una exclusiva», reconoce.

Bárbara Rey a Amador Mohedano: «Siempre habla el que más tiene que callar»

Especialmente dura se ha mostrado con Amador Mohedano después de que este atacara a las Campos a raíz del embarazo de Alejandra. Bárbara Rey confiesa que Amador es «una persona que siempre me ha caído bien. No sé si él sabía que le estaban grabando, pero opinar sobre el embarazo y si está bien o está mal, o de la persona con la que va a tener el hijo, me parece muy mal».

Además, le recuerda que su hija, Rosario Mohedano, también se quedó embarazada siendo muy joven de Antonio Tejado, por lo que no entiende estas palabras del hermano de Rocío Jurado sobre la pequeña de las Campos. «No hay que olvidar que Chayo se quedó embarazada muy jovencita, más joven que Alejandra, y vemos dónde está el padre del niño… eso me pareció feísimo, siempre habla el que más tiene que callar», asegura.

Por último, al ser preguntada por si en algún momento hablará de todo lo que la está pasando con su hijo, Bárbara Rey reconoce que «tengo muchas cosas escritas». De esta forma, confirma que sus memorias acabarán viendo la luz: «Sí, lo haré, pero no sé cuándo. No tengo prisa, casi es mejor que salgan cuando yo ya no esté», sentencia, dejando entrever que darían mucho de que hablar.