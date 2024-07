Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del miércoles con la dolorosa ruptura de Andrés y Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras cumplir 100 capítulos en las sobremesas de Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la propuesta de matrimonio de Damián, Digna se quedaba sin palabras y le pedía tiempo aunque le dejaba claro que se siente muy halagada y feliz. A la cocinera le aterra pensar lo que dirán sus hijos y sus sobrinos cuando descubran que sus padres se van a casar. Pero Damián le decía que es hora de poder ser felices y pensar en ellos solos.

Begoña quería sacar a Mercedes del sanatorio tras descubrir que hay un brote de gripe para evitar que se pueda contagiar. Pero Jesús se negaba a volver a traer a su suegra a casa y más ahora que podría haberse contagiado del virus. Tras su negativa, Begoña trataba de ingresar a su madre en una residencia pero todos la rechazaban por la epidemia de Los Cerros.

María volvía a sentirse despreciada por Andrés y no dudaba en preguntarle lo que le pasa con ella al no querer tener relaciones sexuales y al estar distante con ella. Él trataba de ponerle excusas pero ella no paraba de darle vueltas y compartía sus miedos con Gema pues tiene que conseguir quedarse embarazada.

Después, Andrés y Begoña tenían un acercamiento en la casa en el que él le prometía a su cuñada que no la dejará sola y le decía que lo que pasó en la cabaña significó mucho para él. Justo entonces, María les pillaba juntos y decidía contárselo a Damián durante el desayuno.

Claudia compartía con Fina sus dudas de marcharse al pueblo con su madre y le pedía que por favor no le cuente nada a Carmen y mucho menos a Tasio porque sino no la dejarán irse tan lejos al no poder ver a su hijo. Por su parte, Ramona intentana convencer a su hija para que se vaya con ella y se case con Joselito, el joven que siempre quiso estar con ella.

Marta sorprendía a Luis al decirle que pese a que la ampliación del laboratorio tendrá que esperar ha pensado en exportar sus productos y llevar los perfumes a Francia para abrirse camino fuera de España. Y para ello le pedía ayuda a su primo para conseguir llegar al país vecino a través de la esposa de un empresario de París que está muy bien relacionada y que estaba de visita por la capital.

Tasio intentaba pasar la tarde con Damián tras compartir con Carmen todo lo que siente y piensa ante el descubrimiento de que el patrón es su padre. Y al sentirse rechazado, el operario empezaba a ver las grandes diferencias que hay entre él y los otros hijos del De La Reina.

Damián no dudaba en hablar con Andrés después de lo que le había contado María y le amenazaba para que se aleje de Begoña o si no ella acabará repudiada y él será el único culpable y más ahora que espera un hijo con su esposa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 107 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 24 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 107 de ‘Sueños de libertad’

Mateo y Claudia tienen una cita en el campo y el párroco sufre la picadura de una víbora y ella trata de curarle y la buena sintonía entre ellos no para de crecer. Por su parte, Tasio le cuenta a Carmen su preocupación por el futuro y cómo se siente al ver que los otros hijos de Damián disfrutan de todos los lujos y él es un simple operario.

Marta reúne a la junta directiva y les cuenta a su padre y a sus hermanos su decisión de abrirse al mercado francés para exportar allí sus perfumes. Además aprovecha para contarles que ya ha contactado con Patricia Lambert, la mujer de un magnate parisino que ha aceptado ayudarles en su expansión.

Al quedarse solo, Jesús no duda en llamar a su amigo el periodista para tratar de buscar información sobre esa Patricia Lambert y le pide que consiga la parte más «jugosa» de su vida a cambio de una gran cantidad de dinero.

Begoña le cuenta a Luz lo que le pasó con Andrés en el refugio. Y por ello, no duda en volver a acudir allí. Una vez en el campo, Begoña y Andrés se vuelven a ver a solas y el de La Reina le cuenta que ha conseguido que ingresen a Mercedes en la unidad psiquiátrica del hospital militar de Madrid. Tras ello, Andrés decide olvidarse de sus sentimientos y le dice a Begoña que tienen que romper y alejarse después de las amenazas de Damián.

Digna acude a la tienda para comprar un pintalabios y Fina no duda en indagar si hay algo entre ella y Damián. La cocinera le cuenta lo de la boda y la dependienta no duda en decirle que piense en ella y en sus sentimientos y no en lo que piensen los demás.

Joaquín sigue en sus trece de no perdonar a Gema pese a los intentos de Luis y María por tratar de ayudar a la pareja a que arreglen sus problemas. Cuando Joaquín le cuenta que Gema se quiere ir a su casa, Luis no duda en decirle que si la deja escapar se arrepentirá. Después, Joaquín vuelve a caer en la bebida y cuando está borracho le dice a su madre que él es incapaz de fingir como hacían ella y su padre dejando a Digna sin palabras.

Después de haber hablado con Begoña, Andrés decide abrirse con María y le pide perdón por su actitud con ella y le deja claro que a partir de ahora estará más pendiente de ella y que ella es su presente y su futuro pero ella le dice que está harta de esperarle e ir siempre detrás de él. Por su parte, Jaime se interesa por el embarazo de María y no duda en decirle que le gustaría hacerle unas pruebas para comprobar que todo esté bien pero ella le rehusa y le rechaza por ser su concuñado.

Begoña recibe la llamada del sanatorio en el que está interna su madre y le dicen que Mercedes ha contraído el virus y está contagiada de la gripe asiática. Jesús le pide que sea razonable y que deje a su madre allí porque en su situación no pueden llevarla a casa.

Digna acude a ver a Damián y le cuenta que ha decidido aceptar su propuesta de matrimonuo y casarse con él tras hablar con Fina y después de lo sucedido con Joaquín.