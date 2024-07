Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes con la pillada de María y Andrés acorralado

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras cumplir 100 capítulos en las sobremesas de Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras acostarse y pasar de nuevo las horas juntos en soledad en la cabaña, Begoña le aseguraba a Andrés que le ha devuelto a la vida y que de haberlo sabido jamás se habría casado con Jesús. Mientras él le prometía que va a estar siempre protegiéndola y que su hermano no le volverá a hacer daño.

Después de pasar la noche con Luz, Jaime decidía contarle a Marta que ha iniciado una relación con la doctora Borrell después de darle libertad a su mujer para que pudiera seguir con su relación con Fina y le decía que no deben sentirse culpables por ser felices aunque sea cada uno por su cuenta. Tras ello, Marta optaba por visitar a Luz tras saber que ha iniciado una relación con Jaime y le aseguraba a la doctora que le alegra volver a ver feliz a su marido y que ya no tienen que fingir ante ella.

Claudia se sentía atosigada después de que su madre se haya enterado de su embarazo y con el plan de que se case con Joselito, un muchacho de buena familia de su pueblo. Tras contárselo, Mateo trataba de desaconsejar a Claudia de que acepte casarse con alguien a quien no ama ni le gusta y que lo bueno para el hijo es tener a su padre cerca. Pero al joven párroco le empiezan a aflorar sus sentimientos y a dudar de lo que siente de verdad por la dependienta. Por su parte, Ramona decidía instalarse en la colonia para estar cerca de Claudia.

Carmen seguía tratando de descubrir que le sucede a Tasio con Damián y acusa al patrón de estar utilizándole para hacer el trabajo sucio y de que deben denunciarlo. Cansado de guardar silencio, Tasio terminaba contándole a su mujer que Damián es su padre biológico pero que no puede contar nada a nadie y actuar como si no supiera nada.

Jesús seguía sospechando de su nueva secretaria y no dudaba ponerla contra las cuerdas con una serie de preguntas para indagar sobre ella. Pero Isabel salía airosa. Paralelamente, Jesús acudía a visitar a Begoña al dispensario para hablarle de su madre y al ver que no estaba allí discutía con Luz. Al volver a casa, Jesús hablava con Begoña y le contaba que le han llamado del sanatorio de su madre porque ha habido un brote de gripe asiática.

Al volver a casa Andrés no paraba de recordar lo que ha vivido con Begoña en la cabaña mientras María le hablaba del artículo y le confesaba que no le gusta que no les hayan respetado ni a él ni a ella y los protagonistas fueran Jesús y Begoña. Y cuando ella intentaba tener relaciones él la rechazaba.

Digna le anunciaba a Damián que es la última noche que pasa en la casa y que al día siguiente volverá a su domicilio después de haber acabado las obras. Por su lado, Damián dejaba a Digna sin palabras tras entregarle un billete para viajar a París y decirle que será su viaje de luna de miel.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 106 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes 23 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 106 de ‘Sueños de libertad’

Tras la propuesta de matrimonio de Damián, Digna se queda sin palabras y le pide tiempo aunque le deja claro que se siente muy halagada y feliz. A la cocinera le aterra pensar lo que pensarán sus hijos y sus sobrinos cuando descubran que sus padres se van a casar. Pero Damián le dice que es hora de poder ser felices y pensar en ellos solos.

Begoña quiere sacar a Mercedes del sanatorio tras descubrir que hay un brote de gripe para evitar que se pueda contagiar. Pero Jesús se niega a volver a traer a su suegra a casa y más ahora que podría haberse contagiado del virus. Tras su negativa, Begoña trata de ingresar a su madre en una residencia pero todos la rechazan por la epidemia de Los Cerros.

Claudia comparte con Fina sus dudas de marcharse al pueblo con su madre y le pide que por favor no le cuente nada a Carmen y mucho menos a Tasio porque sino no la dejarán irse tan lejos al no poder ver a su hijo. Por su parte, Ramona intenta convencer a su hija para que se vaya con ella y se case con Joselito, el joven que siempre quiso estar con ella.

María vuelve a sentirse despreciada por Andrés y no duda en preguntarle lo que le pasa con ella al no querer tener relaciones sexuales y al estar distante con ella. Él trata de ponerle excusas pero ella no para de darle vueltas y comparte sus miedos con Gema pues tiene que conseguir quedarse embarazada.

Después, Andrés y Begoña tienen un acercamiento en la casa en el que él le promete a su cuñada que no la dejará sola y le dice que lo que pasó en la cabaña significó mucho para él. Justo entonces, María les pilla juntos y decide contárselo a Damián durante el desayuno.

Por su parte, al ver que Joaquín no muestre interés por perdonar a su mujer, Gema amaga con coger las maletas y marcharse a Benavente. Aunque la doncella aprovecha para pedirle a María que le ayude a conseguir que su esposo le perdone.

Marta sorprende a Luis al decirle que pese a que la ampliación del laboratorio tendrá que esperar ha pensado en exportar sus productos y llevar los perfumes a Francia para abrirse camino fuera de España. Y para ello le pide ayuda a su primo para conseguir llegar al país vecino a través de la esposa de un empresario de París que está muy bien relacionada y que estaba de visita por la capital.

Claudia no duda en hablar con Mateo y quejarse de lo agobiada que se sentía por la insistencia de su madre en marcharse al pueblo. El joven cura opta por aconsejarle a la dependienta de que lo mejor es que se termine casando con Joselito. Y es que Mateo no quiere caer en la tentación con la joven y cree que lo mejor es que la dependienta se vaya.

Tasio intenta pasar la tarde con Damián tras compartir con Carmen todo lo que siente y piensa ante el descubrimiento de que el patrón es su padre. Y al sentirse rechazado, el operario empieza a ver las grandes diferencias que hay entre él y los otros hijos del De La Reina.

Por su parte, Damián no duda en hablar con Andrés después de lo que le había contado María y le amenaza para que se aleje de Begoña o si no ella acabará repudiada y él será el único culpable y más ahora que espera un hijo con su esposa.