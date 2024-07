Avance de ‘La Promesa’ capítulo del martes con un plan de fuga y una amenaza de muerte

Giros importantes en ‘La Promesa’ a la altura de su capítulo 400. Adriano decide dar su historia de amor con Catalina por finalizada al descubrir que ella aún conserva sentimientos por Pelayo. Y esta rompe a llorar con su hermano, su hombro en el que consolarse.

Vera por fin se sincera con Lope sobre sus orígenes, lo que hace que su relación dé un giro de 180 grados: el cocinero está dispuesto a luchar contra todo y contra todos para vivir su amor. Y Jana y María Fernández se van y vuelven a La Promesa, dejando a Pía de nuevo sola en la cueva y en un estado delicado.

Por su parte, Petra traiciona a Santos y le acusa con pruebas de ser quien envió la invitación a la duquesa de Carril, pues ha conseguido localizar la nota original de Margarita. Y Virtudes se marcha a ver a su hijo y, cuando vuelve, no trae buenas noticias precisamente.

Martina vuelve a La Promesa y, tras hablar con Curro, que asume el papel de mediador, Ayala accede a no exigir que Martina vuelva al sanatorio a cambio de no entrar en la cárcel… pero el conde es un fariseo y se guarda un as bajo la manga que nadie se espera.

Cruz está de mal humor tras haberse disculpado con Catalina y lo paga con todo el mundo, aparte de cancelar el recital que quería organizar. Pero Lorenzo le da una noticia que hará que su día sea aún peor: le cuenta que su marido le ha sido infiel con María Antonia y que por eso está forzando su marcha de La Promesa.

Avance del capítulo 401 de ‘La Promesa’ del martes 23 de julio

El as que se guarda Ayala con Martina es que ingrese en un convento. Estaría dispuesto a olvidarse de meter a Martina en la cárcel si accede a entrar en una abadía cercana. Solo se podría librar de ello, si esta da el beneplácito a su matrimonio con su madre, pero Martina no da su brazo a torcer de ninguna manera.

Curro consuela a Martina y sugiere escaparse juntos para evitar el ingreso en el convento. Por su parte, Jana y María Fernández regresan al palacio y, por fin, Jana se reencuentra con su amado Manuel, aunque los dos deben controlar su entusiasmo ante los señores.

Catalina decide abandonar el hangar aunque no será para regresar al palacio para siempre. Tras destapar a Santos gracias al hallazgo de la lista original con las invitadas, Petra lo amenaza con contarle todo a su padre y poner en juego su puesto como lacayo.

Cruz, abatida por la confesión de Lorenzo, iniciará un interrogatorio a María Antonia para conocer su relación con Alonso y lo que ha pasado entre ellos, pero esta no suelta prenda.