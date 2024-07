Arianna Aragón, hijastra de Carlos Sobera, debuta en ‘First Dates Hotel’: «He vivido la fama desde pequeña»

8 años después de su estreno, ‘First Dates‘ continúa su andadura en Mediaset con gran éxito de audiencia. De hecho, en esta última temporada televisiva, el programa de citas ha conseguido el hito de cerrar la segunda mejor temporada de su historia (8,2% y 1.083.000) y la mejor desde el curso 2016-2017.

Tales han sido los buenos datos del formato producido por Warner Bros Television que desde Mediaset decidieron mudar el programa que conduce Carlos Sobera al horario de máxima audiencia de Telecinco en la noche de San Valentín, superando los 1.3 millones de espectadores, con un 9,9% de share.

Ahora, da su salto a Telecinco con el estreno este martes 23 de julio a las 22:50 horas de ‘First Dates Hotel’, el spin-off de ‘First Dates’ que se ha grabado en un hotel de la Costa Mediterránea y en el que los espectadores podrán conocer más a los y las solteras que acudirán al programa de televisión a buscar pareja, ya que les acompañarán en toda su andadura: check-in, en la piscina, el restaurante y la habitación donde pasarán una o más noches…

Junto a los daters, estarán nuevos camareros y camareras con los que hemos hablado en exclusiva. Entre ellos, Arianna Aragón, hijastra de Carlos Sobera, sobrina de Emilio Aragón y nieta del «payaso» Fofo, de los míticos Payasos de la Tele. ¿Cómo afronta esta aventura? ¿Se atrevería a participar en el programa? ¿Cuál es su mayor reto?

Llega ‘First Dates Hotel’. Estamos en la Costa Mediterránea, en un hotel brutal, y estamos con Arianna. ¿Quién eres? Cuéntanos.

– Bueno, pues yo soy Ariana, soy de Madrid, estudié derecho, también interpretación y ahora estamos aquí, fíjate tú.

¿Cuál es tu misión en este hotel?

Pues yo soy camarera y mi misión es que los daters, como se van a conocer, tengan una experiencia maravillosa en las cenas, en la piscina, atenderles y brindarles mucho amor.

Claro, porque hay que recordar que aquí ya pasamos no solo de la cita en el restaurante, si no que… ¿qué más?

Pueden conocer todo, pueden conocer la zona, pueden disfrutar de la piscina, pueden disfrutar todo del hotel. Entonces, qué maravilla.

Las habitaciones son enormes…

Además, sí, actividades juntos, van a ver cómo ellos se preparan, cómo se ponen nerviosos, cómo se sienten antes y el después. Entonces, bueno, creo que es muy interesante.

¿Tú te animarías a participar aquí, a esta aventura?

Bueno, yo de momento no.

Eres tímida.

Sí, yo soy muy tímida. De primeras, luego ya…

¿Y qué tal la sintonía con tus compis? Son guapísimos y guapísimas.

Sí, está el grupo de los alemanes y el grupo de los mulatos (risas)

¿Tú eres de las alemanas?

Sí. No, pero de verdad, nos conocemos desde hace una semana. No, ni siquiera, ayer. Con los chicos, nos conocimos ayer. A Rolita la conocí en vestuario una semana antes, y Lidia sí que la había conocido antes, pero parece que nos conocemos de toda la vida. Me lo estoy pasando genial aquí y no me quiero ir.

¿Estáis en el hotel?

Sí, estamos aquí.

O sea, estáis casi viviendo la aventura. ¿Puede pasar que a lo mejor, al final de esta aventura, alguno de vosotros da el paso de tener una cita como esta?

Nunca se sabe.

¿Tú la tendrías con alguien, con alguno de tus compis?

De momento, no sé, me llevo muy bien con ellos.

Te voy a hacer el juego de las preguntas rápidas de ‘First Dates’, que son preguntas que se han hecho en alguna de las citas que hemos visto en el programa. ¿Estás preparada?

Venga, sí.

¿Te gustaría tener una relación seria?

Sí, por supuesto.

¿Por qué este trabajo?

Ay, no sé, porque me encanta el amor. Si me ha venido la oportunidad, estoy aquí y la quiero disfrutar, no sé.

¿Por qué rompiste con tu ex?

Era una relación muy tóxica…

¿Cómo es la relación con tus padres?

Muy buena.

¿Con qué estás obsesionada actualmente?

No sé, yo creo que con mi futuro, o sea, en el sentido de laboral y demás. Le doy muchas vueltas al curro, sí.

¿Qué cosas para ti son graciosas en la vida?

Yo es que con lo absurdo, me parto. Te lo juro.

Si pudieras tener una tarde idílica con alguien, ¿con quién sería?

Eso no se dice.

Una actriz que hiciera de ti en la peli de tu vida.

Ostras, me has pillado. No te sé decir qué actriz. Te puede decir cómo sería el personaje, pero la actriz… Alguna cómica, porque mi vida es un desastre y soy muy torpe, ¿sabes? La típica persona que le pasan cosas desgraciadas, graciosas, ¿sabes? Pero sí, soy muy así. Entonces, alguna que haga eso, pero no te sé decir ahora mismo, no me sale.

Tu primer concierto.

Yo creo que fui de pequeñita, era muy pequeñita con mi familia, creo que fue Andy y Lucas, imagínate.

Qué mítico. ¿El mejor día de tu vida?

No sabría decirte, un viaje seguro. Cuando me dan una noticia súper buena, una de estas, creo que sí, para mí es mejor eso.

Postura sexual favorita (risas)

Soy virgen (risas)

¿Algún regalo chulísimo que hayas hecho?

Experiencias, viajes…

¿Tienes ex?

Sí.

¿Cuánto dinero ganas en el trabajo?

– Bueno, es que depende, esto es inestable. Entonces, depende de qué trabajo. No tengo un trabajo fijo, ¿no? Depende de si estoy en teatro…

¿Has pasado una noche de amor con alguien del mismo sexo?

No.

¿Crees en Dios?

Sí.

¿Pelis de terror o románticas?

Románticas, comedia romántica, sí.

¿Volverías con alguno de tus ex?

No.

Lo que más te gusta de ti.

No sé, creo que soy una persona súper empática.

¿Un súper poder? ¿Qué te gustaría tener?

Teletransportarme.

¿Crees en el amor a primera vista?

Sí.

¿Cambiarías algo de tu pasado?

No, porque de toda aprendo, así que lo dejamos como está.

¿Te gusta alguien a día de hoy?

No.

¿Has puesto cuernos?

Jamás.

¿Te los han puesto?

Sí.

Eso se queda ahí clavado, ¿eh? ¿Lo has superado?

Sí.

¿Eres celosa?

No, si no me dan motivos, no, cero.

Si te dan motivos…

Si me dan motivos, obviamente me rayo, pero intento que no.

Signo del zodiaco

Libra.

¿Crush famoso?

Ah, sí, Chris Hemsworth.

¿Mayor miedo de tu vida?

No se, la muerte, no sé por qué.

¿Te has besado con más de una persona en la misma noche?

No.

¿Te gustaría ser famosa?

Bueno, no sé, he vivido con ello desde pequeña, entonces, por mi familia, entonces tampoco le doy importancia. Mi familia es famosa, tanto por parte de padre, como mi padrastro también, mi abuelo que era de los payasos de la tele, mi tío.. Y mi padre, que es Rody Aragón. Entonces, bueno, toda la fama lo he vivido desde pequeña.

¿Tus abuelos son los payasos de la tele, no?

Son Gaby, Fofó y Miliki y mi abuelo era Fofó. Entonces, como mi familia siempre se ha dedicado a este mundo, pues lo viví desde pequeña

Y claro, tu tío es Emilio Aragón.

Sí, somos una familia inmensa.

¿Película favorita?

‘Los infiltrados’ me gustan mucho. Harry Potter… No sé, tengo varias, también Titanic.

¿Tatuaje secreto?

No, secreto no. El de la libra, claro.

¿Cómo crees que morirás?

Ay, no quiero saberlo, yo espero que como mi bisabuela, de persona mayor y punto. Pero ojalá, vamos, no creo.

¿Mayor reto al que te enfrentas aquí en First Dates Hotel?

Pues bueno, yo como estoy formada en derecho e interpretación, y me he dedicado a ser actriz, es a lo que estoy acostumbrada… Pero aquí, al final soy yo, pero tengo como un doble. Una doble perspectiva, porque es verdad que soy yo, pero al final, bueno, soy una camarera real. Claro, estoy en un papel, pero estoy interactuando con personas reales. Pero bueno, yo creo que es un reto, porque no sé por dónde voy a salir. Entonces, sí, para mí es un reto, pero estoy encantada de jugar.

Oye, ¿qué te ha dicho tu familia de estar en esta pedazo de aventura.

Muy guay, muy guay. Están emocionados como yo.

Te deseo muchísima suerte.

Muchas gracias.

Que triunfe el amor.