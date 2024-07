Antena 3 anuncia la renovación de ‘El 1%’ tras su éxito con el futuro incierto de Arturo Valls

Hace unos días conocíamos que TVE había valorado la compra de ‘The Floor’, el concurso que presentó Manel Fuentes a principios del otoño en Antena 3. Un espacio que contó con el favor de la audiencia pero que la cadena de Atresmedia habría optado por no renovar. El concurso que sí tendrá garantizado una segunda temporada será ‘El 1%‘, el programa que ha presentado Arturo Valls con gran éxito.

Así, Antena 3 ha abierto el casting para buscar a los concursantes que participen en los nuevos programas de ‘El 1%’, el concurso producido por Gestmusic (Banijay Iberia). «Ellos ya han demostrado que lógica, sentido común y, sobre todo, ganas de pasárselo bien, se pude legar muy lejos en este emocionante concurso», aseguran en la promo.

Para poder inscribirse en el casting para participar en las nuevas entregas de ‘El 1%’ y aspirar a los 100.000 euros de premio, Antena 3 ha abierto un cuestionario online para rellenar con todos tus datos personales.

💰 Si quieres participar en #El1porCiento y ganar 100.000 euros… ¡este es tu momento!



📲 ¡Entra en nuestra web e inscríbete!



😏 ¡Te esperamos! ➡️ https://t.co/yPpUbtSZQj ⬅️ pic.twitter.com/MFZPdDjWJV — Antena 3 (@antena3com) July 4, 2024

La renovación de ‘El 1%’ se daba prácticamente por hecho después de haber sido uno de los grandes estrenos de la temporada. El concurso que presentó Arturo Valls lideró la noche de los miércoles con una media del 14,3% de cuota de pantalla y 1.294.000 espectadores tras enfrentarse al fútbol o a ‘Factor X’ , ‘Supervivientes’ y ‘El Marqués’ en Telecinco.

No obstante, la gran incógnita ahora es si Arturo Valls seguirá al frente del espacio durante la segunda temporada o si Antena 3 tendrá que buscarse a un nuevo presentador. Y es que cabe recordar que el valenciano se encuentra ahora mismo grabando ‘That’s my jam: que el ritmo no pare’ para TVE.

En este sentido, no sería la primera vez que Antena 3 se ve obligado a buscar un nuevo presentador para alguno de sus concursos. Le sucedió al elegir a Juanra Bonet como sustituto de Manel Fuentes en las últimas entregas de ‘Atrapa un millón’.