‘Y ahora Sonsoles’ se moviliza con cambios en Antena 3 ante los que se avecinan en Telecinco

Parece que en Antena 3 no quieren quedarse quietos ante la próxima llegada de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco con ‘El diario de Jorge’. Y por ello, prepara algunos cambios en ‘Y ahora Sonsoles’, el magacín que conduce con éxito Sonsoles Ónega.

Si hace unos días, el espacio de Antena 3 sorprendía al lanzar un anuncio con Sonsoles Ónega en directo solicitando a la gente de casa que acuda a su programa para contarle sus historias. Y es que parece que ‘Y ahora Sonsoles’ quiere adelantarse o al menos ponerle las cosas díficiles al nuevo talk show de Telecinco usando sus propias armas.

Así, desde hace días, ‘Y ahora Sonsoles’ anuncia lo que parece que será una sección nueva del programa: «Cuéntaselo a Sonsoles», en la que Sonsoles Ónega conversará con invitados que le cuenten sus dramas o problemas al igual que hará Jorge Javier en una versión renovada de ‘El diario de Patricia’.

«Les quiero decir que si de repente un rumor arruinó su vida vengan y me lo cuenten, por favor. Un rumor en un pueblo, que si dijeron algo de mi y me arruinó la vida. Y si tienen ustedes una historia de infidelidad, que me encantan, ‘me era infiel pero me decía que eran imaginaciones mías’. 629 01 07 87, me llaman y me lo cuentan», sostenía Sonsoles Ónega hace unos días.

Pero lejos de quedarse ahí, ‘Y ahora Sonsoles’ también prepara una sección en la que parece que le cambiará el look a la gente. Así, el espacio de Sonsoles Ónega sigue los pasos del extinto ‘Cámbiame’ que emitió Telecinco entre 2015 y 2018. Algo que también ha hecho ‘Fiesta’ con Emma García en los últimos meses.

«Bueno cuando la vida nos da un susto o estamos en un momento bajo como puede ser Nacho, no hay nada mejor como un gran cambio, un giro de 180 grados. Y nosotros vamos a ayudarles a que lo consigan», cebaba Sonsoles Ónega este viernes. «¿Se atreven? Llámennos al 629 01 07 87», animaba la presentadora.

«Yo llamo, aquí me tienes ese día contando mi historia», le contestaba Nacho Gay. «No, si no tienes que contar nada, esto es un cambio», le replicaba Sonsoles Ónega. «Un cambio de vida», se escuchaba decir a Paloma García -Pelayo. «No, tampoco es un cambio de vida», decía Sonsoles cabreada porque nadie entendía de que iba la sección. «Que ustedes tienen el pelo por aquí y dicen quiero hacerme un cambio pues vienen», explicaba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.