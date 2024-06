El anuncio de Sonsoles Ónega que puede poner en jaque a Jorge Javier y su ‘diario’ en Telecinco

Queda un mes para que Jorge Javier Vázquez vuelva a las tardes de Telecinco un año después de la cancelación de ‘Sálvame’. Lo hará con ‘El diario de Jorge’, un talk show que recordará al célebre ‘El diario de Patricia’ que emitió Antena 3. Y quizás por eso, la cadena de Atresmedia ha decidido mover ficha con Sonsoles Ónega.

En este sentido, cabe decir que desde hace semanas, ‘Y ahora Sonsoles’ está apostando por los testimonios llevando a gente a plató a relatar su vida y sus problemáticas. Algo que también se está viendo en otros programas de televisión como ‘Feista’ con Emma García o ‘La vida sin filtros’ de Cristina Tárrega.

Sin embargo, la audiencia del espacio que conduce Sonsoles Ónega en Antena 3 habrá podido comprobar como ‘Y ahora Sonsoles’ ha empezado a anunciar una sección que sin duda es toda una declaración de intenciones y que pretende luchar contra ‘El diario de Jorge’.

La sección de Sonsoles Ónega para luchar contra ‘El diario de Jorge’

Así, ‘Y ahora Sonsoles’ ha empezado a anunciar una sección llamada ‘Cuéntaselo a Sonsoles’ en la que el espacio anima a los espectadores a participar para dar su testimonio en directo. Un título que precisamente estuvo a punto de utilizar Telecinco para un talk show que nunca llegó a ver la luz en los años en los que ‘El diario’ era un éxito en Antena 3.

«Les quiero decir que si de repente un rumor arruinó su vida vengan y me lo cuentan, por favor. Un rumor en un pueblo, que si dijeron algo de mi y me arruinó la vida. Y si tienen ustedes una historia de infidelidad, que me encantan, ‘me era infiel pero me decía que eran imaginaciones mías’. 629 01 07 87, me llaman y me lo cuentan», explicaba Sonsoles Ónega mirando a cámara.

Con ello, parece que Antena 3 quiere ponerle la zancadilla a ‘El diario de Jorge’, la nueva apuesta de Telecinco para sus tardes en relevo de ‘Así es la vida’ y justo antes de ‘TardeAR’. Y aunque Sonsoles Ónega no competirá con Jorge Javier Vázquez parece que la cadena si que quiere quitarle el terreno de los testimonios al catalán o por lo menos competir con las mismas bazas.